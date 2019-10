Advierten que se viene otro "impuestazo": cuál sería una opción para resguardarse

"Creo que va a haber un dólar, que ahora lo llaman competitivo, pero que lo que hace es esconder déficit, y no es de competitividad. Ese dólar alto va a permitir cobrar mayores retensiones, más altas que ahora. Hoy tienen un tope de 4 pesos por dólar, van a pasar a ser un porcentaje. Además probablemente suba el Impuesto a las Ganancias, aumente la tasa de bienes personales de personas físicas, van a cambiar la escala", advirtió Guillermo Perez, titular del Grupo GNP, durante el programa ¿Qué hacemos con los pesos", de Mariano Otálora, al ser consultado sobre el escenario impositivo en el corto plazo.

El especialista también sugirió que va a ser para todas las inversiones locales y de exterior, porque si no habría una desigualdad frente a la ley. "Va a haber un nivel de imposición mayor aunque sabemos que hay que hacer todo lo contrario, para tener un país competitivo", sostuvo Perez.

Para el consultor, el problema de los impuestos es muy serio y la gente está precupada con que ataquen sus patrimonios, se genera un efecto pánico y cada vez más recibe consultas porque sus clientes se quieren mudar al Uruguay.

"Entonces tenemos que buscar la figura del Trust", afirma y amplía Perez: "Es una especia del fideicomiso que si está bien hecho, es blindado jurídica y tributariamente. Y permite a las personas poner esos bienes ahi y no tributar bienes personales, porque es un propietario extranjero que posee esos bienes del exterior".

Sin embargo aseguró que no hay que apurarse para estas cosas, porque a veces es "muy fácil entrar y no tanto salir".

"Hay que hacerlo muy bien porque hay mucha tendencia a que sea revocable, el argentino no está preparado para un Trust porque implica desposeerse y poner todo en manos de alguien que se lo va a administrar, culturalmente no estamos preparados", indicó.

"No me parece que vaya a haber un impuesto específico a quién blanqueó porque sería quemar una herramienta. Es más, creo que va a haber un blanqueo futuro, laboral definitivamente y quizas un general. Tampoco creo que se vaya a grabar bienes del exterior, si los del país. Lo que van a hacer en aumentar la tasa, no se hasta que niveles, no deberia pasar el 2%, pero depende qué Fernández vaya a gobernar", concluyó.