Desde el cepo, el BCRA vende u$s 70 millones por día para evitar que suba el dólar

Entre las PASO y el 30 de agosto, previo al cepo, el BCRA vendió en promedio u$s 145 millones diarios para evitar que el dólar se dispare por arriba de $ 60 (con cuatro días críticos previos al cepo, con ventas promedio superiores a los u$s 300 millones diarios).

Pero aun con cepo, el BCRA lleva un ritmo de ventas promedio de u$s 69 millones diarios para evitar que el tipo de cambio supere la barrera de los $ 60 en el minorista. Este ritmo implica unos u$s 1400 millones por mes.

Entre el 2 de septiembre y el 1 de octubre, el BCRA acumuló ventas en el mercado de cambios por u$s 1.526 millones. Sin embargo, en los últimos cuatro dias hábiles informados por el BCRA (del 26/09 al 01/10) la intervención promedio se duplicó: vendió u$s 140 millones por día. Incluso, según los registros oficiales, el lunes 30 de septiembre y el martes 1 de octubre vendió u$s 204 millones cada día.

Con semejante ritmo, no casualmente el martes por la noche, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, comunicó públicamente que los dólares disponibles en el BCRA para llegar al 10 de diciembre no eran solamente las reservas netas o reales, por un monto de u$s 12.600 millones.

Ese número planteaba a corto plazo la opción de hierro de endurecer mucho más el cepo o dejar liberado un tipo de cambio más alto, incluso antes del 27 de octubre.

Sin embargo, Lacunza avisó que el FMI había dado el visto bueno para utilizar los u$s 7200 millones “intocables” de las reservas (en realidad ya se venían usando desde el viernes, pero como la estadística oficial se publica con demora hasta ese momento no lo sabíamos).

Después de los pagos de deuda que ya se hizo con esa parte de las reservas, con las luz verde del Fondo Monetario Internacional, ahora el Banco Central cuenta con unos u$s 18.350 millones para controlar el dólar (ventas en el mercado cambiario) y pagar vencimientos de deuda del Tesoro hasta el 10 de diciembre.

Con más de u$s 18.000 millones, salvo que ocurra una catástrofe, el Gobierno llegaría con cierta comodidad al 10 de diciembre para pagar vencimientos de deuda y tener resto para intervenir en el mercado cambiario para evitar otra devaluación.

Sin embargo, si se confirma el resultado de las elecciones PASO, seguramente a partir del 28 de octubre se abrirá una negociación entre Macri y Alberto Fernández para determinar con qué tipo de cepo, nivel de tipo de cambio y reservas reales se llega al 10 de diciembre.