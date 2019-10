Qué hacer con los pesos: opciones en moneda local sin riesgo de reperfilamiento

Tras el reperfilamiento de la deuda en pesos de corto plazo, la incertidumbre se apoderó de los inversores y aquellos ahorristas que buscaban cuidar su capital inmovilizado durante el mes se quedaron con pocas opciones. Desde el mercado recomiendan instrumentos con elevada liquidez y de corto plazo como los fondos comunes de inversion “t+0 puros”, las cauciones y pases.

La seguridad que ofrecían las Lecap, por ser un producto en pesos y con poco riesgo de que sufra algún evento crediticio, pulverizó la confianza entre los inversores y acotó las opciones para que los ahorristas puedan posicionar sus excedentes de pesos durante el mes y poder hacer frente a sus obligaciones de una manera mas holgada. Previo al reperfilamiento, los inversores podían posicionarse en Lecap y fondos en pesos, buscando ganar con el interés que dichos instrumentos ofrecían y así contar con un caudal de dinero un poco mayor para hacer frente a sus obligaciones. Hoy todo eso es historia dado el riesgo implícito que se debe asumir a la hora de invertir en tales opciones. Sobresalen solo los fondos de liquidez asi como cauciones y pases de corto plazo.

Opciones con Fondos Comunes de Inversión

La industria de Fondos Comunes de Inversión se vio fuertemente golpeada por el reperfilamiento y actualmente sobresalen únicamente los fondos “t+´0 puros”. Los fondos “t+1” así como los fondos que invertían en productos Cer y Badlar quedaron en un segundo plano.

Los analistas de Criteria entienden que las alternativas de inversión en pesos se acotaron a pocos instrumentos tras la caída en desgracia del mercado de deuda pública de corto plazo, como producto del “reperfilamiento” y la muy probable reestructuración de deuda por venir. Así, recomiendan, para los inversores de pesos, evitar el riesgo soberano a través de estas opciones mencionadas.

Entre las alternativas que destacan, desde Criteria ven a los fondos t+0 como una buena opción principalmente por su característica de rescate inmediato en el mismo día.

“Estos fondos invierten predominantemente en plazo fijo (el promedio entre los 3 mejores por rendimiento es del 47% en esta clase de colocación), y un promedio de 35% en cuentas remuneradas. Por último, la porción restante la invierten en pases con el BCRA y cauciones bursátiles de corto plazo”, sostuvieron.

El mercado se reorganiza tras el gople de las elecciones

En línea con la recomendación de posicionarse en fondos t+0, Marco Valenti analista de Invertir en Bolsa (IEB) señaló que desde la compañía también ven a este producto como una buena alternativa para las inversiones en pesos.

“Hoy los fondos money market representan el 40% de la industria de FCI en Argentina. Los rendimientos de estos instrumentos rondan los 53% y 50% TNA, equivalente a un 4,3% mensual. Vale aclarar que hoy en día están por debajo de un plazo fijo, pero permiten rescatar en el día y cobrar el rendimiento devengado hasta esa fecha”, explicó.

Por su parte, los analistas de Portfolio Personal Inversiones coinciden con los demás analistas al destacar que actualmente los fondos de Money Markets son hoy una buena opción para inversores conservadores, y que tengan flujo en pesos, con un retorno del orden del 4% en el último mes, y TNA en torno al 50%.

“Si bien es un retorno un poco más bajp que la que ofrece hoy un plazo fijo, cuenta con la ventaja de la liquidez inmediata, que no es un dato menor en el actual escenario de incertidumbre”, dijeron.

Como segunda opción, con mayor rendimiento que las dos anteriores (aunque de la mano de un mayor riesgo asociado) desde Criteria detectaron como oportunidad interesante dentro del universo de Fondos Comunes de Inversión, aquellos que invierten en Fideicomisos Financieros que estructuran créditos al consumo.

Si bien los especialistas de la compañía Criteria ven valor a estos fondos, también recomiendan ponerse en contacto con su asesor que le dará más información al respecto, dado el riesgo que los mismos conllevan.

Cauciones bursátiles

La caución bursátil es un instrumento financiero, operado en el ámbito del BYMA , que permite tomar o colocar pesos a plazos que varían entre 1 y 120 días. Son opciones que los inversores están tomando para cuidar su capital en pesos durante el mes y sin riesgo de reperfilamiento.

“Las cauciones son instrumentos del mercado de capitales que utilizando activos financieros como garantía, permiten colocar o tomar dinero por plazos que varían entre 1 y 120 días de plazo. Estas operaciones se pactan entre privados y son garantizadas por el Mercado de Valores. Este tipo de inversión rinde a la fecha de hoy un 60% de TNA para el plazo de 30 días, pero si se tomase menos tiempo (por ejemplo 7 días) su tasa sería del 55%”, comentaron los analistas de Criteria.

Por su parte, Valenti reconoció que desde IEB están trabajando con cauciones bursátiles para colocaciones de pesos a corto plazo y que no conllevan riesgo de reperfilamiento.

“Son operaciones que se pactan entre los participantes, pero su ejecución está garantizada por el mercado. Los plazos más negociados son a 1 y a 7 días, con tasas promedio de 55% TNA”, sostuvo Valenti.

Liquidez e inversiones de corto plazo

La liquidez en las inversiones en pesos son la variable más importante que se encuentran contemplando los inversores actualmente, dado el contexto de incertidumbre que se vive en Argentina.

Diego Falcone, head portfolio manager de Cohen explicó que el único instrumento que están utilizando desde la compañía son aquellos que no tienen cotización a mercado, es decir, pases, cauciones, plazos fijos y cuentas remuneradas. Para el especialista, si bien se trata de instrumentos con vencimientos muy cortos, resulta conveniente este tipo de alternativas dado el contexto de incertidumbre que viven los inversores en Argentina.

“Las opciones que vemos hoy son todas colocaciones muy cortas. Teniendo en cuenta la incertidumbre que hay, estar en pesos a 30 días no es una estrategia recomendable ya que tampoco hay liquidez para salir. Por ello es que estamos implementando una estrategia con una combinación de pases y cauciones. A su vez, no estamos aconsejando posicionarse en Lecaps, ni instrumentos Badlar u obligaciones negociables, no porque no nos guste sino porque no hay liquidez en dichos instrumentos y hoy la liquidez es prioritaria”, explicó el head portfolio Manager de Cohen.