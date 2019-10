Kicillof cargó contra Vidal por la deuda pública de la Provincia

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alertó sobre el estado de las cuentas públicas locales y desafió a la mandataria María Eugenia Vidal a mostrar la deuda del mayor distrito de la Argentina, cuyo manejo estuvo hasta hace poco en manos del hoy ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

El diputado nacional y ex ministro de Economía también afirmó en una entrevista en Radio 10 que, en caso de haber un cambio de gobierno, no habrá "mejora inmediata por la gravedad de la situación, pero se va a notar rápidamente un cambio de aire".

Kicillof dijo tener dudas sobre "tanto la deuda como las cuentas públicas de este año" y aseguró que "son temas que hacen falta que el gobierno provincial los explicite y actúe en consecuencia".

Según sus cálculos, la administración de Vidal tiene "un faltante de caja para el cierre de este año de entre $ 50.000 y $ 80.000 millones", a la vez que subrayó que en La Plata acumulan vencimientos de deuda "por alrededor de u$s 9.000 millones".

El candidato más votado en las PASO fustigó la gestión de su competidora asegurando que "están a la vista los indicadores de vulnerabilidad social y pobreza, con aumento sideral, un desempleo que creció a valores altísimos, al igual que la inflación y el cierre de empresas".

De igual modo, cargó contra el presidente Macri por intentar "forzar un cogobierno con el solo objetivo de responsabilizar a la oposición de lo que hacía" su gestión luego de la abultada derrota que padeció en las PASO del 11 de agosto pasado.

El ex ministro de Cristina Kirchner también evaluó que este Gobierno "no tiene más para dar y la gente está esperando que venga una transformación y otro tipo de políticas", aunque reiteró que, de ganar el Frente de Todos, no habrá una mejora inmediata.