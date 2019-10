Macri, tras una semana de marchas: "Fue una de las más emocionantes de mi vida"

El presidente Mauricio Macri le agradeció hoy a todos los que participaron de las denominadas marchas de "sí se puede" y confió en que el oficialismo va "a dar vuelta" el resultado de las elecciones primarias.



A través de un mensaje que difundió en las redes sociales, el mandatario nacional sostuvo que la semana pasada fue una de las "más emocionantes" de su vida.

EL PODER DEL "SÍ". Esta fue una de las semanas más emocionantes de mi vida. Desde el sábado 28 cuando comenzó La Marcha, cientos de miles de personas en distintas ciudades nos acompañaron para expresar públicamente su confianza.

(hilo) — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 6, 2019



En este sentido, señaló que "desde el sábado 28 cuando comenzó La Marcha, cientos de miles de personas en distintas ciudades" acompañaron la iniciativa "para expresar públicamente su confianza".



"Cada vez serán más. Es muy conmovedor. Quiero darles las gracias a todos ellos, y también agradecer a los que no fueron pero que tienen en sus corazones la misma convicción. De alguna manera estamos todos conectados por las mismas emociones que nos llevan hacia adelante", manifestó Macri en el texto titulado "El poder del sí".



Entre otras cosas, el Presidente explicó que estos encuentros con su militancia van "más allá de una movilización por una contienda electoral".



"Es cierto, marchamos para ganar y la participación es decisiva para alcanzarlo. Pero además marchamos para decirnos a nosotros mismos que podemos superar cualquier dificultad y alcanzar cualquier objetivo", precisó.



Además, Macri resaltó que "la historia del mundo está hecha por gente que dijo Sí, se puede " y recordó que "los países que admiramos se levantaron de tragedias y sufrimientos de dimensiones apocalípticas" con esa "una oración sencilla y poderosa".



"¿Qué creen que pensaba San Martín al cruzar la Cordillera de los Andes? ¿No, no se puede? o ¿Sí, sí se puede?", agregó el jefe de Estado, que busca su reelección.



En este sentido, el mandatario nacional destacó que esa frase de confianza es la que se dicen "las personas convalecientes durante una rehabilitación" o "cualquier chico que juega a la pelota contra la pared soñando con jugar alguna vez la final de la Champions League)".



"Si el mundo se dividiera en dos equipos, uno el Sí se puede y el otro el No, no se puede ; millones de argentinos y yo estaríamos del lado del Sí . Porque lo contrario es un mundo sombrío y amargo, donde triunfaría la resignación. Y ahí no hay vida, ni esperanza, ni futuro. Sí. Se puede. Sí, podemos. (La vamos a dar vuelta)", cerró Macri.