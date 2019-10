Alberto Fernández: "Espero que el gobierno concilie conmigo políticas de cambio"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, convocó hoy al gobierno nacional a "conciliar políticas de cambio" para una transición ordenada hasta el 10 de diciembre, si resultara electo en los comicios del 27 de octubre.



"Espero que el gobierno después del 27 de octubre empiece a conciliar conmigo políticas de cambio. Si sigue haciendo lo mismo tendremos esto resultados", dijo Fernández en una entrevista que concedió esta mañana a Radio con Vos.



Agregó que "sólo" le pidió al presidente Mauricio Macri que "cuide las reservas y lo único que hizo fue gastarlas", con "un goteo diario del 100 millones de dólares para que el dólar cueste lo que cueste", algo que calificó de "incomprensible". "Espero que después del 27 de octubre tenga otra predisposición", señaló.



Fernández adelantó que para llevar adelante su plan contra el hambre, en un eventual próximo gobierno del Frente de Todos, convocará a "todos" los sectores y dijo que ayudaría "si todos donaran el 1% de lo que producen", pese a reconocer que "el Estado tiene que hacer su parte".



"Lo que más me anima es la voluntad de todos, que se dieron cuenta que este no era el modelo", dijo, e incluyó a los empresarios "que alguna vez apoyaron al actual gobierno".



En este contexto, afirmó que Argentina tiene la posibilidad de "pasar de la política de la imposición a la del consenso".



Consultado sobre la deuda externa y la posibilidad de ofrecer a los bonistas una salida "a la uruguaya", que propone extender los plazos de pago pero no realizar quitas ni de capital ni de intereses, dijo que esa fue "la salida" que ofreció el gobierno con el "reperfilamiento".



"Es cierto que Uruguay hizo un ajuste, pero más ajuste del que hizo (el presidente, Mauricio) Macri, es imposible", apuntó.



Consultado por la necesidad de cerrar el déficit fiscal para afrontar pagos de la deuda, consideró que el sistema actual grava con más firmeza a sociedades que a personas y que "algún cambio en el sector impositivo habrá que hacer, no para poner más presión sobre los que más pagan, sino para sumar a otros que no lo hacen", y mencionó como posibilidad algún cambio impositivo en Bienes Personales.



"La pequeña y mediana empresa tiene que tener un sistema impositivo diferente al de las grandes empresas. Pero hoy tenemos un déficit fiscal de siete puntos. Tenemos que ver cómo hacerlo", apuntó Fernández.



En esa línea, sobre los fondo provenientes de las retenciones a las exportaciones del sector agrícola dijo reconocer que "son incordiosas" pero que "con un déficit fiscal como el que deja Macri es muy difícil pensar en alivianar la presión".



"Quisiera que nos pongamos de acuerdo en cómo resolverlo, no en imponerlo. Vamos a sentarnos a hablarlo y ver cómo lo resolvemos", afirmó el candidato del FdT.