Los Pumas cayeron ante Inglaterra y ahora esperan un milagro

El seleccionado argentino perdió ante los europeos por 39-10, en el tercer encuentro de ambos equipos, en uno de los choques de la jornada de sábado por el grupo C. Ahora deberá aguardar por los resultados de Francia.

El seleccionado argentino quedó al borde de la eliminación en la IX Copa del Mundo que se realiza en Japón al perder hoy ante Inglaterra, por 39 a 10 (15-3 el primer tiempo), en un partido por el Grupo C.



El partido se jugó en el Tokio Stadium y Argentina sufrió la expulsión del segunda línea Tomás Lavanini a los 17 minutos de juego por tackle alto contra el centro Owen farrell.





Los puntos de Argentina se concretaron con un try de Matías Moroni, una conversión de Emiliano Boffelli y un penal de Banjamín Urdapilleta.



Para Inglaterra, tercero en el escalafón mundial, sumaron tries Jonny May, Elliot Daly, Ben Young, George Ford, Jack Nowell y Luke Cowan-Dickie, con tres conversiones y un penal de Owen Farrell.



La derrota deja a Argentina casi eliminado de la Copa del Mundo ya que ahora sus chances dependen de que Francia no le gane a Tonga para llegar a la última fecha con alguna posibilidad de clasificación.