Espías, peleas de vecinos y un suicidio: el escándalo que sacude al Credit Suisse

Un escándalo de espionaje corporativo sacude al Credit Suisse: todo comenzó a partir de una denuncia por una pelea callejera que derivó en agresiones físicas. ¿Los involucrados? Iqbal Khan– exjefe de Wealth Management en el banco suizo, y ahora ocupa el mismo cargo en la competencia UBS– y un detective privado de la empresa Investigo contratado por Credit Suisse para seguirlo por las calles de Zurich.

Si bien el caso ya está siendo investigado por la Justicia suiza, el director de la entidad, Urs Rohner, ordenó realizar una investigación independiente que concluyó a las pocas semanas de iniciar. Según el estudio de abogados Homburger, contratados por el banco para realizar las averiguaciones, concluyó que había sido Pierre–Oliver Bouée (exDirector de Operaciones de Credit Suisse) quien decidió, por su cuenta, mandar a seguir a Khan y que Tidjane Thiam, CEO del banco desde 2015, no había estado involucrado.

Tidjane Thiam, CEO de Credit Suisse

Sin embargo, el caso dejó expuesto a Thiam. Él y Khan han tenido una tensa relación motivada, en gran parte, por una serie de peleas ya que ambos viven (de hecho, son vecinos) en Herrliberg, un exclusivo barrio de Zurich. Aunque allegados a Thiam y Khan catalogaron la relación inicial entre ambos como buena, las rivalidades dentro y fuera de la compañía comenzaron a emerger rápidamente.

Todo comenzó cuando Khan compró y derribó la propiedad contigua a la de Thiam. Los trabajos de construcción se prolongaron por más de dos años (incluso fines de semana) lo que llevó a Thiam a presentar una queja ante el director del Credit Suisse, Rohner. Las cosas empeoraron durante una fiesta en la casa de Thiam, cuando ambos discutieron por unos árboles que fueron plantados en la medianera de las casas. Luego de ese incidente, la relación fue imposible de remontar y la tensión entre ambos fue escalando hasta que Hkan decidió irse a UBS.

Rohner admitió que él le había permitido a Khan empezar a trabajar en la competencia, incluso antes de terminar los seis meses de aviso y la licencia de un año. Según Rohner, al principio creyó que ambos Thiam y Khan podrían seguir trabajando juntos pero después de “una disputa, una discusión acalorada” entre ambos, se tornó bastante evidente que “era imposible mantener una colaboración de largo plazo basada en la confianza mutua y Khan quiso abandonar el grupo”.

En el medio de la controversial salida de Khan de la empresa, Credit Suisse habría tomado la decisión de mandar a seguirlo, preocupados de que pudiera robarse clientes e información del banco a UBS, donde comenzó a trabajar el martes pasado.

Luego de 14 entrevistas, la investigación ordenada por el banco concluyó que Bouée había actuado por su cuenta –razón por la cual él y Reml Boccali, Jefe de Seguridad del banco debieron presentar su renuncia– y que Thiam estaba exento de cualquier responsabilidad. “Rechazamos enérgicamente cualquier afirmación que ponga en duda la integridad de nuestro CEO”, dijo el Director del Credit Suisse durante una conferencia de prensa.

Iqbar Khan, Head of Wealth Management de UBS (exCredit Suisse)

"La reputación de nuestro banco se ha visto perjudicada… En nombre del Credit Suisse, me gustaría disculparme con nuestros excelentes empleados, nuestros accionistas y con el señor Iqbal Khan y su familia por las consecuencias". Y agregó: "Está mal haber ordenado el seguimiento. Las medidas que se tomaron no representan nuestros estándares. Aquellos responsables por la vigilancia no deberían ser empleados por el grupo".

El caso tomó un giro aún más dramático cuando un consultor que actuó como intermediario entre Investigo y Credit Suisse murió, en el marco de una situación que por ahora es investigada por las autoridades suizas como un suicidio, según le adelantaron al Financial Times.

Rohner expresó sus condolencias en nombre del banco y manifestó que no harán ningún otro comentario sobre el tema, “por respeto a la familia”. Cuando se le preguntó si consideraba a Credit Suisse de alguna manera responsable por la muerte de una persona, simplemente se limitó a repetir que “estaban profundamente tristes”.

Mientras tanto, a medida que crece el escándalo muchos accionistas de Credit Suisse han decidido sumar su apoyo a Thiam. En este sentido, David Herro, un exdirectivo de Harris Associates, uno de los principales accionistas de Credit Suisse, le dijo al Financial Times: “Son humanos, y las personas no son perfectas. No toman decisiones correctas todo el tiempo. Y por eso, salvo que se haya violado la ley, esto no parece ser motivo suficiente para perder el trabajo… Tal vez… hubo un error de criterio con la intención de proteger de la mejor forma a los accionistas de la renuncia de un directivo. Creo que a esta altura, eso es lo peor que se puede decir sobre el tema”.