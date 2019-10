Macri respaldó a Rogelio Frigerio, tras las duras críticas de Carrió

El presidente Mauricio Macri se refirió esta mañana a las declaraciones de la líder de la CC Elisa Carrió, quien acusó a Rogelio Frigerio de haber "entregado" a Juntos para el Cambio y favorecido al peronismo en las PASO, donde el oficialismo resultó ampliamente derrotado.

"Elisa Carrió tiene una visión. Yo confío en Rogelio. En todo lo que Rogelio ha hecho bajo mi conducción y liderazgo, con lo cual estoy tranquilo", respondió Macri a una consulta sobre el particular, al hablar por una radio de Bahía Blanca, donde esta tarde llevará su marcha del "Sí, se puede" con vistas a la elección del 27 de este mes.

El Presidente dijo tener buena relación con Lilita, pero aclaró que "eso no significa que tengamos las mismas opiniones sobre todos los temas. Ella tiene una visión, bueno, yo confío en Rogelio, todo lo que Rogelio ha hecho bajo mi conducción y liderazgo, con lo cual estoy tranquilo".

El presidente sostuvo que no coincide con la "interpretación" de Carrió, quien dijo que Frigerio fue funcional al peronismo y contribuyó a su victoria en las PASO.

"Honestamente creo que las elecciones PASO expresaron una situación dura que hemos vivido especialmente desde abril del año pasado. No se puede negar que Argentina venía creciendo y venía desarrollando un programa que bajaba la inflación, cuando nos quedamos sin crédito porque los mercados emergentes se quedaron sin crédito, entramos en una situación económica muy dura, que se le ha hecho muy difícil a los argentinos y yo soy el primero en reconocerlo en entender lo que ha pasado", abundó el mandatario sobre los motivos que llevaron a la derrota electoral de su Gobierno.

"Nosotros lo que hace el Gobierno no lo entendíamos porque Frigerio esconde muchas cosas", señaló Carrió anoche, en un acto de la campaña en Palermo en el que se mostró junto a Horacio Rodríguez Larreta.

Lilita montó una suerte de stand up y redobló sus críticas contra Frigerio, a quien ya había criticado luego de la brutal derrota del oficialismo en las PASO , acusándolo de ser funcional al peronismo y de "hacer sociedad" con los gobernadores del PJ.

"Total a mí qué me importa Frigerio. Nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Hizo a candidatos del PJ candidatos del Gobierno", disparó.