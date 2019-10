Carrió volvió a apuntarle a Frigerio por la derrota en las PASO: "Nos entregó"

La líder de la Coalición Cívica y diputada Elisa Carrió lanzó duras críticas contra Rogelio Frigerio, al afirmar que el ministro del Interior "esconde muchas cosas" y que "entregó" a Juntos por el Cambio "en toda la Nación", al aludir a la relación de cercanía que el funcionario cambiemita cultivó con los gobernadores del PJ estos años.

"Nosotros lo que hace el Gobierno no lo entendíamos porque Frigerio esconde muchas cosas", señaló Carrió anoche, en un acto de la campaña en Palermo en el que se mostró junto a Horacio Rodríguez Larreta.

Lilita montó una suerte de stand up y redobló sus críticas contra Frigerio, a quien ya había criticado luego de la brutal derrota del oficialismo en las PASO , acusándolo de ser funcional al peronismo y de "hacer sociedad" con los gobernadores del PJ.

"Total a mí qué me importa Frigerio. Nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Hizo a candidatos del PJ candidatos del Gobierno", disparó.

"Las obras acá en Buenos Aires pertenecen al gobierno de Rodríguez Larreta y al Gobierno nacional, pero en todo el país pertenecen al Gobierno nacional de Macri, a través del fondo de infraestructura. Y todos los gobernadores, con ayuda de algunos de Cambiemos, convencieron a sus pueblos de que esas obras no eran de Cambiemos, sino que eran del PJ", sostuvo Carrió.

Y fue aún más lejos: "Que se hagan cargo de la entrega que hicieron de esta coalición. Algunos me miran espantados. No me preocupa. Yo no estoy en la elección. ¿Pueden decir que estoy incorrecta? Digo la verdad. Que se vayan todos... Por eso vamos a ganar ahora, porque están asustados y ahora que los descubrí tienen que demostrar".