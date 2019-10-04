El Cronista
Tecnología Viernes 04 de Octubre de 2019
La estafa de los "bancos truchos" llegó al país: qué te ofrecen y cómo te "limpian" la cuenta
Cómo funciona.
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|56,0000
|59,5000
|DÓLAR BLUE
|-0,4115
|60,0000
|60,5000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-0,3963
|-
|65,9713
|EURO
|0,2538
|63,2352
|63,3789
|REAL
|0,4513
|14,1497
|14,1791
|BITCOIN
|-1,0727
|8.141,7500
|8.151,5300
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|-0,9385
|59,3750
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,8986
|67,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-4,1958
|68,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|60,5000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|125,00
|125,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,45
|1,45
|DISC USD NY
|0,0000
|78,50
|78,50
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|30.365,9000
|BOVESPA
|-0,3100
|101.516,0400
|DOW JONES
|0,0000
|26.201,0400
|S&P 500 INDEX
|0,0000
|2.910,6300
|NASDAQ
|0,0000
|7.872,2650
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,2194
|335,7457
|335,0108
|TRIGO CHICAGO
|-0,3581
|178,9419
|179,5849
|MAIZ CHICAGO
|-0,2572
|152,6514
|153,0450
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|PETROLEO BRENT
|1,6462
|58,6600
|57,7100
|PETROLEO WTI
|1,2011
|53,0800
|52,4500
|ORO
|-0,6635
|1.497,1000
|1.507,1000