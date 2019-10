Las provincias acumulan endeudamiento por más de u$s 20.000 millones

La mayoría de las administraciones provinciales mostraron superávit primario en los últimos meses, lo que les permitió a los oficialismos llegar de mejor manera a las elecciones en cada uno de los distritos. Pero el cronograma electoral se fue terminando y reapareció el de los vencimientos. Y lo hizo en medio de restricciones.

La estados subnacionales tienen una deuda consolidada que asciende a u$s 20.466 millones. De los distritos más importantes, por lo menos desde el punto de vista electoral, la que mayor peso tiene en la cifra de endeudamiento es Buenos Aires, por un total de u$s 9822 millones. Es decir, la provincia que gobierna María Eugenia Vidal representa el 53,7% del total.

En segundo lugar quedó Córdoba, con u$s 2594 millones; seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con deuda por u$s 1663 millones. Luego le siguen, en orden de montos, Chubut, con u$s 878 millones; Mendoza, con u$s 736 millones; Entre Ríos, u$s 739 millones; Santa Fe tiene u$s 645 millones y Salta con u$s 479 millones.

Hay un tercer grupo que está en materia de deuda por abajo de los u$s 400 millones de dólares (Chaco, San Juan, Río Negro) y un último grupo con menos de u$s 50 millones (Formosa, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Pampa y Santa Cruz). La única provincia que no tiene deuda en dólares es San Luis.

Si al peso de la deuda bonaerense se le suma la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza (u$s 736 millones) y Corrientes (u$s 47 millones), todos distritos oficialistas, suman u$s 12.268 millones, lo que significa el 61,8% del total.

El contexto actual dejó a las provincias endeudadas en una situación compleja. La falta de mercados externos de deuda y la baja en la recaudación está afectando a los tesoros provinciales. Gersan Zurita, Senior Vice President de Moody's, advirtió que "las provincias y los municipios tendrán problemas de liquidez como resultado de la dificultad para refinanciar los vencimientos de deuda ante la restricción del acceso a los mercados".

El otro inconveniente que tienen la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, San Juan, Salta, Formosa, La Rioja, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Catamarca es que, en conjunto, la Nación les postergó el pago de u$s 1300 millones en títulos públicos nominados en pesos y en dólares.

El Gobierno planteó la recomprar de los títulos (resolución 731/2019) pero desde un distrito explicaron que el modelo propuesto "es complejo" para cumplir con los vencimientos que tienen que afrontar.

A esta situación se agrega una luz de alerta sobre los números fiscales. Según un trabajo realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, "en 2018, frente a la caída de ingresos reales, las provincias bajaron el gasto real en mayor medida. Esa dinámica permitió pasar de un déficit primario a superávit primario".

"Para 2019 se repite la situación de caída de ingresos reales. De manera que una provincia que no reduzca su gasto a la misma velocidad estará licuando superávit. Con mayor razón, si el gasto aumenta, muy probablemente entre en región de déficit primario, situación complicada en un año en el que el financiamiento voluntario está cortado", indicó el estudio.