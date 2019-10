Lammens innova en la campaña y suma el tema transparencia

Matías Lammens, candidato a jefe de gobierno del Frente de Todos, sumó a su campaña el tema transparencia. Resulta una novedad para el Frente de Todos, ya que no es una de las prioridades de la campaña de Alberto Fernández a nivel nacional ni las de los gobernadores del resto del país.

Ayer, en la distribuidora de vinos que tiene en Boedo, presentó los ejes de la política anticorrupción que llevaría a cabo si llega al gobierno. Sin embargo, también compartió su lectura sobre el actual contexto de campaña. Confesó que está "muy entusiasmado", ya que creen que harán una mejor elección que en agosto. "Esperamos estar arriba de los 37 puntos, y que Rodríguez Larreta esté en los 45 o 46. La caída de Macri lo tira muy abajo". En esa línea, considera que Alberto Fernández ampliará la diferencia que obtuvo en las primarias.

Lammens no solo se esperanza con llegar a la segunda vuelta, sino con ganarla. Es que, según su visión, "la economía puede llegar a complejizarse más de acá a noviembre, ojalá me equivoque", lo que le podría sumar chances. "Rodríguez Larreta participa de la mesa chica de las decisiones de Macri, la asociación es muy directa", amplía.

El presidente de San Lorenzo también analizó lo sucedido en Mendoza, donde Rodolfo Suárez, de Cambia Mendoza, derrotó a Anabel Fernández Sagasti, la candidata que representaba al Frente de Todos. "La elección de Mendoza ratifica nuestro diagnóstico: Cornejo fue el primer gobernador que se quiso despegar de Macri. Cuando uno lo escucha, parece un gobernador opositor. Entonces no vemos un escenario de fortalecimiento del gobierno nacional", analiza.

En la ciudadanía mendocina parece haber impactado el acto del martes previo a las elecciones. Alberto Fernández y un gran grupo de gobernadores y candidatos apoyaron a su candidata. Muchos viajaron en aviones privados, lo que parece haber generado rechazo por parte de una sociedad que se reconoce austera.

En este sentido, Lammens se diferencia y aclara que viajó al acto "en Norwegian, porque salía $ 5000 el pasaje y en Aerolíneas Argentinas, $ 30.000". Igualmente, consideró que "cada uno sabe cómo administrar los recursos de la provincia". Aclaró que no conocía el caso de cómo viajó cada uno de los gobernadores y que cada uno debe también trabajar en su provincia, y que un vuelo de línea podía demorar demasiado.

En cuanto al tema de transparencia, Lammens sostuvo que "en estos 12 años no se ha hecho nada" en el gobierno de la ciudad. Por eso es que presentan iniciativas "en tres dimensiones: más y mejores organismos de control, transparencia y apertura y publicidad de los gastos".

Sobre la gestión actual, denuncia un exceso en el uso del decreto 433, que "permite que se gaste discrecionalmente sin dar cuentas a nadie". Ejemplifica con los gastos de algunos ministerios. En 2018, el 47% del presupuesto de Ambiente y Espacio Público y el 32% de Economía fueron gastados mediante este mecanismo si se excluyen los gastos salariales. "Es una caja chica bastante grande", analiza.

Luego de un largo despliegue sobre el tema corrupción, Lammens responde sobre la situación procesal de Cristina Kirchner, candidata a vicepresidente de su espacio. "Para mí, la corrupción no tiene que ver con identidades políticas, sino con personas. Tenemos que ser cautos y esperar a que resuelva la Justicia", asegura.

Por último, se permitió una chicana al actual jefe de gobierno. Cuenta que mantendría algunos funcionarios actuales que hicieron las cosas bien, y cree que "Horacio sería un gran ministro de Obras Públicas, pero no me lo va a aceptar". A contramano, ante la consulta de si aceptaría él ser ministro de Rodríguez Larreta, dice que "no, ya me ofrecieron cosas más importantes y me negué".