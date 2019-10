Tras plantar a Macri, Acevedo recibe a Alberto Fernández en la UIA

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández estaba reunido este mediodía con el comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) encabezados por su titular, Miguel Acevedo.

La reunión forma parte de una serie de encuentros previstos por la entidad empresaria con los postulantes a la primera magistratura para presentarles sus propuestas para la producción.

Con el documento "Propuestas productivas: una plataforma para generar y exportar valor al mundo" como guía del encuentro, la UIA recibirá en la sede porteña de Avenida de Mayo 1145 a Fernández, quien ya se había reunido con dirigentes de la entidad luego de ganar las primarias PASO del 11 de agosto pasado.

El encuentro se produce un día después del desaire de Acevedo a Mauricio Macri en Córdoba, cuando el presidente de la UIA se retiró antes que el mandatario expusiera en el 12° coloquio de la central empresarial en la provincia.

Macri acusó recibo del gesto de Acevedo y no ocultó su incomodidad: "Lamento que Acevedo se tuvo que ir a Buenos Aires, porque justamente este es un espacio donde por suerte cada uno vino a plantear su punto de vista en libertad", lanzó el Presidente, al arrancar su discurso en el coloquio, como muestra de su visible malestar.

El cortocircuito entre el Gobierno y la UIA viene de arrastre. La semana pasada, sin ir más lejos, Acevedo había salido con los tapones de punta contra el bono de 5000 pesos que los privados deberán pagar este mes a sus empleados por disposición del PEN.

En todo caso, el desaire de Acevedo puede interpretarse también como una "devolución de gentilezas" al jefe del Estado. Y es que a principios de septiembre, fue Macri el que pegó el 'faltazo' a la celebración por el Día de la industria y, en su lugar, envió al ministro de la Producción Dante Sica.

"No me sorprende que no venga, porque nunca vino al Día de la Industria", había dicho entonces el vice de la entidad, José Urtubey, quien no deja cada vez que tiene ocasión de marcar las diferencias con las políticas del Gobierno, en un contexto de caída general de la actividad fabril.

Lo cierto es que a menos de un mes de la elección presidencial, la UIA trabaja en una serie de propuestas, vinculadas a "costos y competitividad, productividad, impuestos, nuevas tecnologías, pymes y desarrollo regional", para presentar al presidente que resulte electo en los comicios del 27 de octubre.

Parte de esas propuestas, seguramente, se las presentará hoy al candidato del Frente de Todos, quien pergeña un pacto económico y social entre el Estado, los empresarios y sindicatos para empezar a "poner a la Argentina de pie" si es electo en octubre.

El borrador de ese acuerdo empezó a esbozarse hace pocas semanas en Tucumán, donde Fernández compartió un acto con empresarios, entre ellos Acevedo, y sindicalistas. Hoy es muy probable que ese tema vuelva a ponerse sobre la mesa en su reunión con los industriales.