El intendente de Paraná fue agredido por un vecino y deberán operarlo de la cadera

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue interceptado hoy por un vecino en la calle que le propinó golpes e insultós. El mandatario local debió ser trasladado al hospital por las heridas sufridas y podría estar comprometida su cadera.

Varisco fue abordado por el agresor en las inmediaciones de su domicilio en la ciudad entrerriana quien lo insultó y luego lo golpeó. “Vos no me vas a dar laburo, yo te termino de matar la concha de tu madre”; “Tu hija me dio la palabra que me iba a dar trabajo”; y “Te voy a matar, hijo de puta” fueron algunas de las frases que se pueden escuchar en un video que comenzó a circular minutos después del incidente y donde donde se ve al intendente en el piso y al agresor aún en el lugar.

Según informó la municipalidad de Paraná el jefe comunal “se encuentra internado en el Hospital San Martín, donde le brindan las atenciones necesarias en virtud de que podría haber sufrido el quiebre de su cadera entre otras heridas”. Según informan los medios locales, será intervenido quirúrgicamente.

Por el hecho intervino la fiscal Natalia Taffarel y se encuentran detenidos tres hombres por el delito de coacciones agravada.

Al momento de la agresión el intendente circulaba por sus propios medios y sin custodia.