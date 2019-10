Alberto cree que este año terminará con una pobreza de 40 puntos y prepara anuncio

Si el 35,4% de pobreza es una mala noticia, en el Frente de Todos auguran que quien asuma el 10 de diciembre, esperando que sea Alberto Fernández, enfrentará un panorama aún peor. De paso por San Juan, el propio presidenciable pronosticó que para el segundo semestre de 2019 ese porcentaje escalará al menos hasta los 40 puntos.

Por una vez, oficialismo y oposición coinciden en un análisis: que el temblor económico post-PASO (si bien desacuerdan en sus causas), con el salto del dólar y una inflación trasladada a precios, repercutirá en el próximo índice que dará a conocer el Indec el próximo año, para cerrar la estadística de los primeros cuatro años de Mauricio Macri.

Encabezado por el ex viceministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, el equipo técnico del candidato del FdT abocado a la materia está ultimando un programa, guardado bajo siete llaves, para afrontar la problemática en caso de ganar en octubre.

En un año y medio, Macri aumentó la pobreza de 25,7% a 35,4%. Y terminará el mandato con 5 millones de pobres más que al asumir.



No hay nada más inmoral que no reaccionar ante la pobreza. Debemos parar esto generando trabajo y construyendo una Argentina más justa y equitativa. https://t.co/xRcZvVgb0y — Alberto Fernández (@alferdez) September 30, 2019

El mismo Alberto Fernández adelantó que lo dará a conocer dentro de pocos días. "Vamos a hacer una propuesta a todos los argentinos, no solamente a los que me votaron, para ver si por de una vez por todas nos ponemos de acuerdo para ponerle fin al hambre", anunció en conferencia de prensa el postulante, a lado del anfitrión, el gobernador Sergio Uñac.

El ex Jefe de Gabinete K prometió que su plan apuntará a combatir "no solamente el hambre entendido como la ausencia absoluta de comida sino como subalimentación, que hace que los chicos que en sus primeros años de vida no tengan la alimentación que corresponde. Y eso lo padecen en su capacidad cognitiva, todos lo sufrimos, en un momento en que el mundo reclama conocimiento para desarrollarse".

Aprovechando su visita a San Juan, destacó el "Plan Mis Primeros 1000 días" del gobierno local, que adelantó que en su eventual gobierno buscará copiarlo. Creado a mediados de 2017 por Uñac, consiste en la entrega de kits y productos alimentarios con los requerimientos de las vitaminas y minerales esenciales para cuatro etapas que abarcan desde el embarazo hasta los dos años de vida. Sus beneficiarias son mujeres sin cobertura social, en cualquier etapa de gestación, y madres con bebés entre 0 y 24 meses.

"A ver si alguna vez los argentinos podemos poner la épica en la dignidad de terminar con el hambre. No lo hará un Gobierno, sino todos los argentinos", cerró Alberto Fernández.

Como ya contó este diario, en el prólogo de esta segunda campaña, el comando electoral del albertismo había fijado tres ejes para el debate público, que podían desembocar en propuestas de campaña: la deuda, las reservas del BCRA y "el hambre". La esperada difusión de índice del Indec anticipaba que la pobreza se colaría en la agenda de un Mauricio Macri que más allá de su recordada promesa de 2015, estableció que era la vara con la que se debía evaluar su presidencia.

Al habitual acompañante Eduardo "Wado" De Pedro, el presidenciable sumó ayer a su comitiva para visitar obras de viviendas en San Juan a María Eugenia Bielsa, dirigente santafesina que también suena con fuerza para formar parte de la eventual administración albertista.