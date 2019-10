Rodolfo Suárez: “Si perdíamos en Mendoza, hubiese sido lapidario para Cambiemos”

El domingo pasado, Rodolfo Suárez obtuvo el 49,9% de los votos y le sacó 15 puntos de ventaja a Anabel Fernández Sagasti, su inmediata perseguidora. Si bien llegaba con cierto favoritismo a la elección, muchos se sorprendieron por la diferencia obtenida. Suárez reemplazará a su correligionario Alfredo Cornejo, quien se involucrará en la pelea nacional a partir de diciembre, ya que es candidato a diputado nacional. En diálogo con El Cronista, imagina su relación tanto con Macri como con Alberto Fernández y proyecta el futuro de la UCR.

¿Qué lectura hacen de la elección? ¿Esperaban un triunfo contundente?

-La primera lectura tiene que ver con la satisfacción de haber sido reconocidos por los mendocinos. Esta enorme labor que ha hecho Alfredo Cornejo en la provincia de acomodar el Estado. Hoy el Estado funciona y presta servicios de calidad. Es una gran satisfacción pero también una gran responsabilidad. La diferencia obtenida es histórica en Mendoza.

Durante la previa en Mendoza sostuvieron que no había que nacionalizar la elección. Pero, ¿este triunfo puede ser un envión para la campaña nacional?

-Yo creo que sí. Si fuera de otra manera, si hubiéramos perdido por 15 puntos en Mendoza, el tema nacional estaría cerrado. Habría sido lapidario para Cambiemos. La nacionalización de la campaña fue de la oposición, porque vinieron gobernadores de todo el país a apoyar a Anabel Fernández Sagasti. Vinieron Alberto Fernández y Sergio Massa. Ellos le dieron una mirada nacional, con lo cual esto significa que hay posibilidades aún en el país. Si hubiera sido lo contrario, estaríamos todos liquidados hoy.

En los festejos estuvo con Omar De Marchi, el candidato del PRO al que derrotó en la interna. ¿Hizo falta algo de eso a nivel nacional para Cambiemos?

-Sí, es un claro ejemplo. Competí con De Marchi en las PASO y al otro día lo convoqué a trabajar. Terminadas las elecciones, todos tenemos que ponernos a trabajar juntos por el bien de la gente. Además, el frente Cambia Mendoza es más amplio que Cambiemos. Tenemos al Partido Demócrata, Libres del Sur, al Socialismo, al partido Demócrata Progresista, al Frente Renovador, salvo Massa.

Tanto usted como Cornejo han tenido críticas hacia Mauricio Macri. ¿Cómo será la visita del presidente del próximo sábado?

-Estamos preparando este acto, hoy viene gente de Buenos Aires. Vamos a convocar a la gente a que nos acompañe para el 27 de octubre. Acá Macri en Mendoza perdió por apenas tres puntos con Alberto Fernández, no ocurrió lo mismo que en el resto del país. Y para diputados nacionales, Cornejo perdió por solo 6000 votos. Estamos trabajando para la visita del presidente.

El mensaje de austeridad que transmitieron caló muy bien en el electorado mendocino. ¿Puede replicarse a nivel nacional?

-En nuestra campaña prometíamos seguir con el orden del Estado, generar empleo a partir de un Estado que facilite las inversiones. De la otra parte se ofrecía todo gratis, pero la gente sabe que las cosas no pasan de un día para el otro.

La Argentina tiene una economía enferma desde hace muchos años. A veces con períodos de crecimiento, después recesión. Es una economía pendular. Esto lo tenemos que cambiar entre todos, pero no se cambia de un día para otro. Nosotros creemos que en la administración austera, el equilibrio fiscal, no gastar más de lo que se tiene, y obviamente estar muy lejos de la corrupción y combatirla. Ese ha sido nuestro discurso y lo que ha apoyado la gente.

¿Cómo imagina su gobierno, tanto con Macri como con Fernández en la presidencia?

-Con Macri presidente tenemos una muy buena relación, de años, de trabajar juntos. En el caso de Alberto, yo tomo sus declaraciones: dijo que va a gobernar con los gobernadores. Espero que prime el diálogo. Pasadas las elecciones tenemos que ponernos a trabajar todos por una Argentina mejor.

¿Cómo será el futuro del radicalismo después del 10 de diciembre?

-El radicalismo de Mendoza va a seguir teniendo un papel preponderante dentro del radicalismo nacional, por el tamaño de la provincia y este triunfo que hemos tenido. Habrá una reconfiguración política de todos los frentes. Nosotros desde aquí nos sentimos fortalecidos para levantar nuestra voz.

¿Martín Lousteau puede ser una figura importante?

-Sin dudas. Martín es un dirigente muy calificado, brillante, y con un futuro político importante. Después de que pase esta etapa electoral hablaremos para ver cómo se reconfigura políticamente la Argentina.

¿Cómo imagina el futuro político de Alfredo Cornejo?

-No va a ser un diputado más. Es un político muy formado, tiene una visión de la Argentina y de cómo llevar adelante políticas públicas. Va a tener un protagonismo importante.

Suele resaltarse la institucionalidad mendocina y el diálogo entre los distintos dirigentes a pesar de las diferencias. ¿Cómo lo lograron?

-Es una tradición que marca la gente. A ningún gobernador, y me incluyo, se le ocurriría comprar un avión para traslado del gobernador. Tiene que ver con la austeridad y con el respeto. Después de las elecciones me llamaron mis circunstanciales adversarios. Quedamos con quórum propio en ambas cámaras, y cuando esto ocurre tiene que haber más diálogo con la oposición. Es lo que necesita la Argentina, terminar con esta grieta y con los egos políticos.

¿Avanzará en una reforma constitucional para la provincia?

-Hemos planteado como eje de campaña bajar el costo de la política. Tenemos dos cámaras legislativas, que no tienen sentido de ser por la forma que se eligen. Propusimos ir a un sistema unicameral, lo que hay que hacer mediante una reforma de la constitución.

¿Incluirá la reelección inmediata del gobernador?

-Es un tema muy sensible. Yo sostengo desde hace años que una sola reelección para todos los cargos está bien. Igual no es un tema que tenga en agenda hoy, porque no es un tema de agenda de la gente.