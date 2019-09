Banqueros analizaron la actualidad del sector tras el cimbronazo de las PASO

Los presidentes de las principales entidades financieras de la Argentina pusieron el foco en la actualidad del sistema financiero tras el cimbronazo que generaron las PASO.En el marco de un evento organizado por Clarín, puntualizaron sobre la canalización del ahorro en Argentina y en las transacciones que se llevan a cabo a través de los bancos. Además, destacaron la importancia de los créditos y de los beneficios de los créditos UVA. “El problema no fue el instrumento, sino la inflación”, aseguraron.

Los presidentes del BBVA, Martin Zarich, del Banco Santander, Enrique Cristofani, Banco Galicia, Fabian Kon y del Banco Nación, Javier González Fraga compartieron un panel en el que analizaron la actualidad del sistema financiero tras la crisis, así como también plantearon desafíos que se vienen hacia adelante tanto Argentina en general como para la banca en particular.

Actualidad del sistema financiero

Martín Zarich, presidente ejecutivo del BBVA sostuvo que el sistema financiero se muestra sólido, con alta liquidez y preparado para enfrentar los desafíos. Además, dijo que la morosidad dentro del sistema financiero también se muestra bajo medido contra cualquier estándar a nivel internacional y pese a que Argentina transitó un año en recesión.

“Hemos prestado bien y hay una ausencia de descalce de moneda”, afirmó.

Por otro lado, destacó que el sistema financiero actual se encuentra al alcance de todos pero que a la vez es poco usado por la no existencia de incentivos adecuados.

En línea con esa opinión, Zanich agregó que la dimensión del sistema financiero es hoy insuficiente para responder al desarrollo de la economía.

“La pequeña dimensión que tiene el sistema radica en el problema de que el mismo no canaliza el ahorro de los argentinos. El hecho de que no se canalice el ahorro no implica que los argentino no ahorren, sino que deciden hacerlo por otros caminos. Esa falta de escala conspira contra la generación de crédito”, comentó.

El foco en el ahorro

Tras la exposición de Zarich, Fabián Kon, gerente general de Banco Galicia destacó que para que haya ahorro se deben dar factores básicos como la existencia de seguridad, existencia de rendimiento y de incentivos de ahorro a largo plazo.

“El ahorro genera crédito, que genera inversión y eso hace posible el crecimiento. Para que haya ahorro debe haber tres factores básicos. Primero debe existir seguridad, que es el grado de certeza que tiene la persona de que su ahorro va a estar protegido. En una segunda instancia debe haber rendimientos, lo que implica que el valor de su ahorro sea mantenido en términos reales. Finalmente, deben existir incentivos para que las personas ahorren a largo plazo, o que por lo menos que no exista el desincentivo para que no lo haga”, dijo.

Haciendo un repaso de los últimos años, Kon dijo que en las últimas décadas no se cumplieron estos factores

“La ausencia de estas condiciones generó que el volumen de depósitos a plazo fijo, así como el mercado de capitales, el ahorro previsional y el seguro de retiro, todos ellos estén en niveles inferiores respecto de los que muestran a nivel regional”, criticó.

Para Kon, todos los actores deben trabajar para una propuesta de mayores incentivos que soporten mejores rendimientos y mayor seguridad. “Se necesitan consensos político básico y el ahorro debe ser un consenso político básico”, cerró el presidente de Galicia.

La mirada sobre las transacciones

Enrique Cristofani, presidente del Banco Santander puso el foco de su presentación en las transacciones llevadas a cabo en el sistema financiero.

“Tenemos una oportunidad para profundizar la bancarización, minimizando el uso del efectivo. Estimamos que el 80% de las acreditaciones de los ingresos que tienen las personas se hacen a través del sistema financiero. Cada mes se hacen 26 millones de transferencias electrónicas por un importe que representa el 26% del PBI, u$s 120,.000 millones. Cuando vemos qué pasa con esas acreditaciones, más de la mitad salen del sistema financiero en efectivo. Su mayor motivo es las ventajas que tiene el uso de efectivo en la economía informal”, detalló.

Cristofani, del Santander.

El presidente del Santander remarcó que este es un buen momento para trabajar en una propuesta que desincentive el uso del efectivo y premie los medios electrónicos de pago.

“Si consiguiéramos que el 20% que sale en efectivo se consumiera a través de medios electrónicos y que pague impuestos, conseguiríamos un aumento de la recaudación del 1% del PBI, es decir u$s 5000 millones. Si, por ejemplo, consiguiésemos hacer esto, podríamos reducir Ingresos Brutos en un 25%. El otro aspecto positivo es que, si el dinero se queda dentro del sistema financiero, implicaría una mayor capacidad prestable de casi 2 puntos del PBI”, detalló Cristofani.

Finalmente, señaló que implementar este plan no resulta es tan complicado y en el cual, para poder llevarlo a cabo, se debe generar un trabajo en conjunto con bancos, AFIP y Ministerio de Hacienda.

“Se podría hacer en un mes para implementarlo antes de fin de año”, proyectó.

Créditos UVA y a la inversión

Por último, Javier González Fraga presidente del Banco Nación destacó que la banca debe priorizar el crédito hacia la inversión y no tanto el crédito al ahorro.

“La banca oficial está para financiar la inversión. Como dice la teoría económica de los 250 últimos años, la inversión puede ser el motor de crecimiento y no el consumo. Los países que crecieron, financiaron la inversión y no el consumo”, aclaró.

Entre sus propuestas para lograr un mayor crédito a la inversión, propuso extender los plazos de crédito: “Para poder prestar más a los inversores, se hace con mayores plazos. El país necesita más plazos y la banca publica tiene que ir mas lejos que la privada", dijo.

Además, detalló que desde la entidad otorgaron más de 50.000 créditos UVA por más de $60.000 millones

“Si se miran los créditos con más de tres meses mora, la misma alcanza el 1 por mil. Con más de dos meses de mora tenemos algo de más del 2por 1000. La inmensa mayoría de los que tomaron el crédito está satisfecha, por más que la cuota subido el 55% y le ha creado problemas. Sigue pagando por más que la cuota le subió más de un 50%”, dijo González Fraga.

Para el presidente del Banco Nación, en Argentina hay una falta de la cultura del crédito hipotecario.

“El crédito UVA es un buen instrumento. Lo que fue malo fue la inflación. Creo que sería bueno rescatar el instrumento o alternarlo con otro índice. Hay un millón de personas que todavía no pudieron acceder a un crédito hipotecario”, dijo González Fraga.