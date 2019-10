Finanzas y mercados Lunes 30 de Septiembre de 2019

Cuál será el escenario financiero que enfrentará el próximo gobierno y cómo deberá actuar

El año que viene hay u$s 25.000 millones de vencimientos de deuda con el sector privado más u$s 3.000 millones con multilaterales, y a eso hay que agregar necesidades fiscales (sobre todo intereses) por u$s 11.600 millones.