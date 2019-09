Alberto Fernández, sobre las promesas de Macri: “Lo único que hizo fue sumergir en la pobreza a 5 millones de argentinos”

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, salió a cruzar este sábado al presidente Mauricio Macri por las promesas que manifestó al encabezar en el barrio porteño de Barracas de Belgrano la primera marcha del "Sí se puede" con la que busca su reelección.

"Lo único que hizo Presidente fue sumergir en la pobreza a cinco millones de argentinos", replicó al encabezar un acto en la provincia de Salta.

Fernández cuestionó así al mandatario, que más temprano aseguró que "ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario y viene el alivio en el bolsillo porque todos lo necesitamos".

"Han sumergido en la pobreza a millones de argentinos, han dejado sin trabajo a cientos de miles argentinos, han visto cerrar pequeñas y medianas empresas en todas las latitudes de la patria", insistió Fernández.

En referencia a las próximas elecciones, el candidato que consiguió una amplia ventaja en las primarias advirtió que "el mayor pecado" que pueden cometer en su espacio es "dividirnos para dejar que los que siempre arruinaron la vida de los que menos tienen vuelvan a llegar al poder".

"Ya los conocimos una y otra vez. Siempre que han llegado han hecho las mismas cosas. Siempre que han llegado bajo la falsa invocación de las libertades, terminaron oprimiendo a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Y eso ocurrió también por el error que cometimos al estar divididos", advirtió.

En esa línea, Fernández lanzó: "Sé que voy a gobernar una Argentina que gobernaron ladrones de guantes blancos que le dieron a sus amigos empresarios los mejores negocios y que esos negocios tuvimos que pagarlos todos y cada uno de los argentinos".

"No me voy a quejar por esa herencia porque sé la herencia que me dejan. Es la herencia que dejan cada vez que pasan por el Gobierno. Vinieron a terminar con el cepo y dejaron el cepo; vinieron a terminar con el default y nos dejaron el default; vinieron a llenar las reservas del Banco Central y nos dejan un Banco Central sin reservas; vinieron a frenar la inflación y multiplicaron la inflación por dos. Esto es lo único que saben hacer", fustigó.

El aspirante presidencial realizó esas declaraciones en Salta, donde reemplazó a su compañera de fórmula, Cristina Fernández. La senadora nacional volvió a viajar a Cuba para ver a su hija Florencia Kirchner, quien se encuentra bajo tratamiento médico en esa isla desde marzo pasado.