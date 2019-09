Repuntan los bonos tras los dichos de Alberto Fernández sobre renegociación "sin quita"

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, trató de enviar una señal amigable hacia los acreedores del Estado en la jornada del jueves. Habló de una renegociación "sensata" y "sin quita" a la uruguaya y hoy los bonos soberanos reaccionan con repuntes. Con todo, según operadores el repunte es con poco volumen y se necesitarán definiciones más detalladas para que el rebote sea importante.

Los bonos soberanos de la Argentina arrancaron con subas la última rueda de la semana. Poco antes del mediodía local. Entre otros, se destacaban el bono Centenario, que ganaba 2,56%, el Global 2021 con un 2,27% de avance y el Bonar 24 con el 3,87% de suba.

Según operadores, los avances en los precios de los títulos de deuda respondían a la señal que trató de dar Fernández el jueves.

Cautela

"Creo que es una reacción lógica, está confirmando que quiere reperfilar y la versión uruguaya es la mejor de todas, es market friendly", dijo Gustavo Neffa de Research for Traders. "Pero bueno, si no rebotan fuerte los bonos es que el mercado no le cree mucho a que ese escenario se vaya a dar, por ahora son todas expresiones dentro de una campaña", agregó.

Para los operadores, los dichos de campaña tienen un peso relativo. Claro que, en el margen, los comentarios orientados a una negociación amigable terminan pesando a favor. Aunque no los consideren suficientes.

"Es por Alberto, sí, que suben los bonos", dijo un operador de una mesa bancaria. "Ahora, que haya quien pague por eso me parece un sinsentido, hasta que no digan que van a hacer con el déficit, es todo muy lábil", agregó.

Pocos negocios

Además, la rueda avanzaba lento. Es decir, con poco dinero operado. Los movimientos de los activos son considerados más significativos cuando más operaciones concentran.

En el mercado local, el Bonar 24 -uno de los más operados- había movido apenas u$s 5 millones en la primera hora de operaciones, lo que proyectado al resto del día apuntaría a un volumen de unos u$s 42 millones hoy. El jueves, ese papel movió u$s 78 millones y mostró una caída del 1,09% en su cotización en dólares.

"Tomo con pinzas las declaraciones de campaña, pero entiendo Alberto Fernández sabe que en caso de ser Gobierno va a tener que tener de aliados a los inversores y no de enemigos, porque la situación financiera es bastante crítica incluso para cualquier modelo económico que implique más expansión del gasto y del consumo interno, porque para eso se necesita tener líneas de crédito abiertas", explicó Diego Martínez Burzaco de MB Inversiones.

Como resultado, el riesgo país también retrocedía levemente, un 2,20% para alcanzar las 2185 unidades.