Por qué la ANMAT prohibió los alfajores de Nevares y Fulbito

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió a través de la disposición 7894/2019 la comercialización en todo el territorio nacional de alfajores, galletitas, budines y turrones de las marcas Nevares y Fulbito.

El organismo determinó que no solo no se cumplían varias “Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)”, sino que además las muestras analizadas no cumplían con las especificaciones del Artículo 155 tris, del Código Alimentario Argentino, donde determina que “El contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor a: 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de los alimentos”.

Los productos son: “mini torta sabor chocolate rellena con dulce de leche y mousse sabor a vainilla cubierta con baño de repostería” marca Nevares, nombre de fantasía Chocoblok; “oblea con relleno sabor a vainilla cubierta con baño de repostería”, marca: Nevares, nombre de fantasía: Crocbar; “oblea con relleno tipo mousse sabor de chocolate y maní con baño de repostería”, marca: Smack; “oblea rellena con pasta a base de azúcar y leche con sabor a vainilla, arroz inflado, cubierta con baño de repostería”, marca: Nevares, nombre de fantasía: Swiss roll; “alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería fantasía blanco”, marca: Genio; “alfajor con relleno a base de cacao cubierto con baño de repostería, fantasía blanco”, marca: Mogy; “alfajor relleno con pasta de marroc”, marca: Fulbito; “oblea rellena con crema de maní cubierta con baño de repostería”, marca: Nevares y “turrón de maní recubierto con oblea con baño de repostería”, nombre de fantasía: Fantasía, marca Nevares.

La decisión surgió a partir de que el Departamento de Inspección Sanitaria dependiente de la Dirección de Fiscalización y Control del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) concurrió al establecimiento Compañía Americana de Alimentos S.A. ubicado en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, Buenos Aires, y tomó diversas muestras de productos para ser evaluados por el Deparamento Control y Desarrollo de la ANMAT.

A su vez detectaron que varios productos como el budín sabor chocolate relleno con dulce de leche y mousse sabor chocolate cubierto con baño de repostería y chips de chocolate con nombre de fantasía “Budín Delicias” y marca Nevares presentaba altos contenidos de grasas trans, ácido sórbico y en el caso del turrón de maní recubierto con oblea con baño de repostería nombre de fantasía “Fantasía” marca Nevares no cumplía con las especificaciones del artículo 155 tris ya que “contenía ácido sórbico y ácido benzoico como conservadores no permitidos para este tipo de productos”.

A pesar de los resultados adversos en las muestras de tales productos, se pudo corroborar a partir de una auditoria al establecimiento por parte del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires que “la empresa cumple con las condiciones sanitarias como Elaborador, Fraccionador, Expendedor, Distribuidor, depósito, de masas, budines, postres, galletitas, pan dulce y sus ampliaciones de 2006 y 2013”.

Es decir que los productos citados fueron prohibidos dado a que presentaban “un contenido de ácidos grasos trans mayor al 5%, por estar puestos en circulación y no ajustarse a lo autorizado, siendo en consecuencia ilegal”, según explicaron desde la ANMAT.

Lista de productos prohibidos con sus respectivos lotes y vencimientos:

Mini torta sabor chocolate rellena con dulce de leche y mousse sabor a vainilla cubierta con baño de repostería, marca: Nevares, nombre de fantasía: Chocoblok, RNE: 02-031531, RNPA: 02-520154, fecha de vencimiento: 28/08/2019, lote: L05 31.

Oblea con relleno sabor a vainilla cubierta con baño de repostería, marca: Nevares, nombre de fantasía: Crocbar, RNE: 02-031531, RNPA: 02-584526, fecha de vencimiento: 19/11/19.

Oblea con relleno tipo mousse sabor de chocolate y maní con baño de repostería”, marca: Smack, RNE: 02-031531 RNPA: 02-593286, fecha de vencimiento: 12/11/2019, lote: L46 53.

Oblea rellena con pasta a base de azúcar y leche con sabor a vainilla, arroz inflado, cubierta con baño de repostería”, marca: Nevares, nombre de fantasía: Swiss roll, RNE: 02-031531 RNPA: Expte. 2906-18957/18, fecha de vencimiento: 20/08/2019, lote: L34 32.

Alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería fantasía blanco, marca: Genio, RNE: 02-031531, RNPA: 02-594380, fecha de vencimiento: 04/08/2019, lote: L6 11/2.

Alfajor con relleno a base de cacao cubierto con baño de repostería, fantasía blanco, Marca: Mogy, RNE: 02-031531, RNPA: 02-514714, fecha de vencimiento: 04/02/2020, lote: L6 11/2

Alfajor relleno con pasta de marroc, marca: Fulbito, RNE: 02-031531, RNPA: 02-533381, fecha de vencimiento: 28/01/2020, lote: L5 51/1.

Oblea rellena con crema de maní cubierta con baño de repostería, RNPA: 02-593292, Lote: L1 10 41, marca: Nevares, fecha de vencimiento: 31/12/2019, RNE: 02-030718.

Turrón de maní recubierto con oblea con baño de repostería, RNPA: 02597702, nombre de fantasía: Fantasía, Lote: L46-33, marca: Nevares, vencimiento: 12-11-2019 RNE: 02031531.

El organismo, a través de esta disposición firmada por el Administrador Nacional, farmacéutico Carlos Alberto Chiale, solicitó comunicar la decisión a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

