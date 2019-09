Sandleris: "A pesar de la volatilidad de las últimas semanas, el sistema financiero está sólido"

El presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, cerró hoy la Conferencia Anual de Fiel y realizó un discurso que incluyó algunas explicaciones posibles sobre la crisis financiera y un pedido de consensos políticos básicos para desarrollar la economía.

Aunque reconoció que "luego de un año difícil, las últimas semanas han sido especialmente complejas", el titular del BCRA destacó que "el sistema financiero está sólido".

Al respecto, Sandleris explicó que eso fue efecto de un acuerdo básico que se alcanzó tras la crisis de 2001. "Hace más de 15 años el Banco Central estableció regulaciones que limitan fuertemente la exposición de los bancos al sector público y dividió al sistema bancario en dos segmentos, dólares y pesos, casi totalmente aislados en la práctica. La regulación estableció también que en forma precautoria los bancos deben mantener niveles muy elevados de liquidez. Mucho más elevados que los estándares internacionales. Todas las administraciones desde entonces han respetado estos principios", argumentó.

El titular del BCRA, Guido Sandleris, y el economista jefe de Fiel, Daniel Artana.

En esa línea, el presidente de la autoridad monetaria dijo que esa medida protege a los ahorristas y pidió que ese aprendizaje sobre "consensos básicos" se pueda extender a otros ámbitos.

"El equilibrio fiscal intertemporal, tener una economía competitiva e integrada al mundo y la protección al ahorrista en moneda local son principios que deberíamos adoptar como sociedad. Es lo que necesitamos para empezar a crecer de manera sostenida, bajar la inflación y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos", sostuvo.

Consensos básicos

En un marco de campaña electoral, Sandleris abogó por la necesidad de alcanzar consensos básicos para que la economía finalmente se desarrolle.

"Es muy difícil que las empresas inviertan, las personas planifiquen a futuro, y se edifiquen las bases para el crecimiento y el desarrollo si existe el riesgo de que la política económica de un país oscile como un péndulo, de extremo a extremo", consideró.

"Más aún, la ausencia de consensos básicos conlleva riesgos que obliga a quien sí cree en esos principios a una mayor disciplina fiscal y prudencia monetaria", agregó, en clara referencia a las diferencias entre el modelo kirchnerista y el macrista.

Sin embargo, se permitió una "visión cautelosamente optimista sobre" esos consensos. "He notado en esta campaña electoral cierto consenso en relación al tema del equilibrio fiscal. Se lo denomina de distintas maneras: algunos hablan de evitar el endeudamiento excesivo, otros de reducir el déficit fiscal. En el fondo estamos hablando de cosas similares", sostuvo.

Pese a ello, el titular del BCRA advirtió que el equilibrio fiscal no es lo mismo que no aumentar la deuda neta. "Muchas veces en nuestro país se ha recurrido al Banco Central para financiar el déficit fiscal", recordó.

Otro acuerdo que propuso Sandleris tiene que ver "ser competitivos e integrarnos al mundo". "Las exportaciones no son un excedente, son el resultado de inversiones que requieren de un horizonte de previsibilidad. Creo que hemos hecho algún progreso en ese sentido en los últimos años. Entre 2016 y 2019 las exportaciones habrán crecido a un 2,5% anual, viniendo de una caída del 4,4% en los 4 años previos", resaltó.

El tercer punto de acuerdo que sugirió el presidente del BCRA fue remunerar la inversión en moneda local. "Es imprescindible proteger los recursos de quienes ahorran en pesos. Para ello, las tasas de interés reales tienen que ser positivas", sentenció.

A la vez, admitió que el sistema financiero argentino es muy chico e incapaz de atender las necesidades de familias y empresas que quieren invertir o adelantar consumo. "Ambos problemas son reflejo de cómo han sido perjudicados por años quienes depositaron en pesos. La desconfianza que esto ha dejado no se va a revertir de un día para el otro", dijo Sandleris.

Autocrítica

Al inicio de su presentación, el presidente del BCRA hizo algunas autocríticas y definiciones sobre la crisis que atraviesa Argentina.

"No contamos con un anclaje nominal fuerte que impida que una depreciación de la moneda se traslade inmediatamente a precios y deteriore el salario real. No edificamos la confianza necesaria para tener un mercado local estable de deuda pública y privada. No construimos un colchón de ahorro público que ayude a suavizar el nuevo sudden stop que estamos viviendo", reconoció.

El presidente del BCRA sostuvo que "las dificultades económicas de nuestro país no son nuevas" y lo ejemplificó con datos de inflación y crecimiento de los últimos 8 años, donde Argentina está entre los países de la región que menos crecieron y más inflación tuvieron.