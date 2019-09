Isela Costantini: "Al que no tiene para comer no le preocupa la seguridad jurídica"

La ex presidente de Aerolíneas Argentinas y actual gerente manager de Grupo ST, Isela Costantini, expresó esta tarde que Argentina necesita de la seguridad jurídica, pero que los empresarios deben encarar un trabajo de explicarle a la población los beneficios que derramarían.

"Hace falta seguridad jurídica, pero la señora que está en la villa y no puede comer no está nada preocupada por eso, entonces tenemos que resolver lo urgente", afirmó.

La empresaria, que fue la primera presidente de la aerolínea de bandera durante la gestión de Cambiemos, se presentó en la 40° Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Bariloche, Río Negro, y pidió por resolver las necesidades básicas insatisfechas del escalón más bajo de la población.

"Hay personas que no satisfacen la necesidad básica de la comida, lo cual los diferencia enormemente con aquellos que pueden. Y sin acceso a la comida no hay desarrollo cerebral y es imposible acceder a la educación. Los empresarios no podemos ignorar eso", señaló.

Costantini, en ese sentido, pidió unidad entre empresarios, sindicatos y gobiernos en comunicar la importancia de que la seguridad jurídica permitirá el crecimiento y resolverá el problema de la pobreza extrema.

Su paso por la función pública

La ex jefa de General Motors recordó el año que estuvo en Aerolíneas Argentinas y les indicó a los empresarios presentes en el Hotel Llao Llao que "ser presidente o CFO de una compañía es difícil, pero no tienen idea de lo complicado que es hacer política".

Según ella, en la función pública hay que buscar el consenso entre los intereses particulares, el equipo y los que juegan en contra.

Además, reconoció que "el cómo" es más complicado que "el qué" hacer, ya que hay que manejar los tiempos y los aliados. "El consenso en política es más complejo que en el sector privado", aseveró.