Brindisi: un golfista con otra pasión

En la segunda fecha del Ranking Infotechnology nos encontramos con Miguel Ángel Brindisi. El exfutbolista comenzó a involucrarse en el golf hace 5 años y se presentó por primera vez en El Cronista Open Golf en Luján.

Miguel Ángel contó cómo fue atrapado por esta disciplina. “ Un día estaba haciendo compras y el carnicero me dijo `vos tenes que jugar a esto y este te va a enseñar`. Era el profesor de él y no tuvo mucho éxito, porque cada vez juego peor” confesó entre risas.

El ex futbolista explicó su motivación en el golf y el porqué eligió este deporte. “Me despertó, toda mi vida fui deportista y me volvió a despertar el amateurismo, las ganas de tener todo preparado para al otro día ir a jugar, que no llueva, todas esas cosas que había vivido mientras estaba en la etapa de jugador amateur”

El golf para él es “un deporte hipernoble, te permite siendo una persona mayor poder jugarlo, estás al aire libre, es un poco el hábitat donde estuve toda mi vida, y me gusta. Ojalá pueda tener salud para poder disfrutarlo unos años más”.

En comparación con el fútbol, agregó: “el golf lo utilizo para pasarla bien y estar con compañeros. En cambio, el fútbol era mi carrera, el deseo de poder superarme, poder jugar en primera división y en la Selección o en Europa. Son objetivos totalmente diferentes; esto va todo dentro de lo que es el amateurismo y compartir”.

Como jugador, fue campeón. Actualmente se encuentra libre y su último club como director técnico fue Independiente. Es uno de los mayores jugadores de toda la historia argentina y es un placer tenerlo en este circuito.