Bancos controlan a los que compran dólares para revenderlos en el blue

¿Es el fin del puré? No, pero será un puré con sumo cuidado. El puré, que consiste en comprar dólar oficial a $ 58 y revenderlo en el blue a $ 62, puso en alerta a los bancos, que se preparan para hacer Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para enviar a la Unidad de Información Financiera (UIF) por los clientes que depositan hasta $ 600.000 para comprar el cupo de u$s 10.000 mensuales y son monotributistas categoría A, de la más baja de todas.

“Todo el tiempo estamos ajustando normativa en base a los temas que nos plantean. Ayer ajustamos deudas que se refinancian o que se pagan (caso de algunas provincias) vía Fideicomisos. Y estamos estudiando otros casos y las filtraciones del control de cambios. Mañana hay Directorio y podría salir algo si ya estuviera listo y revisado. Todavía no hay nada, pero podría haberlo porque lo estamos revisando todo el tiempo”, dijo una alta fuente del Banco Central.

Luis Vallejos, director de IB Cambio, constata que el número de clientes sin ingresos declarados o con ingresos bajos aumentó muchísimo: “Por eso hicimos más explícito el requerimiento de comprobantes sobre el origen de los fondos para operar más de $ 200.000 mensuales. Si no envían la documentación o no es suficiente, no damos curso a la operación”.

El gerente de Cambios de una entidad confirma que ve en 25 de Mayo y Corrientes que juntan coleros (conocidos en la jerga como los prestanombres) y los llevan a casas de cambio.

En los bancos sostienen que hoy la operatoria de compra de divisas es un 60% por Home Banking.

“Así no le podés pedir documentación previa, sino que es posterior. La primera señal de alarma suena cuando un cliente que nunca hizo un depósito de repente deposita hasta $ 600.000, y la segunda es cuando con esos fondos compran dólares. Les pedimos entonces que nos traigan documentación que justifique sus ingresos, de lo contrario estamos obligados a hacer un ROS para resguardarnos, ya que el cliente es responsable de la penal cambiaria en forma directa. Además, quedará expuesto ante la AFIP por comprar dólares que no los gasta ni los declara en bienes personales”, revela un banquero.

Y completa: “Cuando empieza el doble mercado, estas oportunidades empiezan a florecer. Sin duda que muchos hacen el puré, porque creen que ante un cambio de gobierno esto se va a reducir y se cree que se va a volver a poder comprar sólo la cantidad de dólares que permitan tus ingresos, previa autorización de AFIP, como era antes”.

Para el caso de las casas de cambio online, la plata que las personas envían proviene de una cuenta bancaria.

“Es el banco quien está autorizando la transacción. Sobre la información de los usuarios, nosotros no tenemos una alerta asociada a su capacidad contributiva, lo que sí tenemos es un alerta en torno al monto de la transacción. Eso es independiente de lo que la persona declare al fisco", señala Rodrigo Martínez Puente, director de Buendolar.