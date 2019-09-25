Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco

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3dias Miércoles  25 de Septiembre de 2019

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DOW JONES0,530026.807,7700
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TRIGO CHICAGO-0,4152176,2780177,0128
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