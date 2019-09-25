El Cronista
3dias Miércoles 25 de Septiembre de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|55,0000
|58,5000
|DÓLAR BLUE
|0,4049
|61,5000
|62,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|2,7141
|-
|64,8578
|EURO
|-0,2661
|62,4207
|62,4816
|REAL
|0,0139
|13,6406
|13,6518
|BITCOIN
|-1,6678
|8.385,0800
|8.394,4400
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|59,8125
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,0979
|70,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,0548
|71,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|62,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|95,00
|95,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,41
|1,41
|DISC USD NY
|0,1391
|72,00
|71,90
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,7880
|27.819,8000
|BOVESPA
|-0,1700
|103.875,6600
|DOW JONES
|0,5300
|26.807,7700
|S&P 500 INDEX
|0,2714
|2.966,6000
|NASDAQ
|0,3300
|7.993,6270
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,5032
|326,9272
|328,5806
|TRIGO CHICAGO
|-0,4152
|176,2780
|177,0128
|MAIZ CHICAGO
|-0,0667
|147,4350
|147,5335
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|PETROLEO BRENT
|-1,5372
|62,1300
|63,1000
|PETROLEO WTI
|-1,5884
|56,3800
|57,2900
|ORO
|-0,2807
|1.527,8000
|1.532,1000