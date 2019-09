La baja del contado con liquidación hizo caer a bonos y acciones

Ayer fue un mal día para los activos argentinos. Y van... Tanto las acciones como los bonos registraron fuertes bajas en un contexto internacional caldeado por la esperada decisión del partido demócarata de los Estados Unidos de llamar hoy al presidente Donald Trump a un "impeachment" en el Congreso de ese país, que llevó a los principales indicadores de Wall Street a terminar con caídas de 0,8% en promedio.

Sin embargo, como sucede hace meses, fueron los factores locales lo que explicaron en mayor medida los fuertes rojos que alcanzaron las acciones y los bonos en la plaza porteña.

Así el índice S&P Merval perdió 4,38% y acumula una baja superior a 7,5% en las primeras dos ruedas de la semana. El principal indicador de la City cerró en torno a las 29.000 unidades, con un escaso volumen de negocios.

Pero también los bonos tuvieron un día para el olvido, con bajas que superaron el 4% para los títulos en dólares y hasta 7% para los nominados en pesos. Con este panorama, el riesgo país volvió a saltar para cerrar por encima de los 2200 puntos.

En el segmento de renta variable, las bajas fueron generalizadas. Todos los papeles del índice principal cerraron con números rojos. Las caídas más pronunciadas fueron las de Telecom, que se hundió 8,9% y Transener, que perdió 7,8%. En tanto, los ADR tuvieron caídas superiores a 6%

Si bien no hubo una nueva razón que acelerara las ventas de los inversores, los avances fallidos para destrabar el desembolso del Fondo Monetario Internacional minaron el ánimo. "En cuanto a factores locales, vemos que son muchos. Si observamos el corto plazo, el mas importante esta pasando por el FMI. Es muy probable que el organismo financiero finalmente no efectúe el desembolso de los u$s 5.400 millones, por lo menos hasta que asuma el nuevo gobierno. Por algo, acciones y bonos. clausuraron la jornada con fuertes pérdidas", dijo Eduardo Fernández, de Rava, a la vez que advirtió: "Técnicamente el mercado de renta variable volvió a complicarse. En caso de perder la cota de los 27.000 puntos, podrían desencadenarse fuertes bajas en los próximos días".

Los títulos públicos vivieron su propio martes negro. "Las bajas se dieron a lo largo de toda la curva. Dentro de los más operados, entre los cortos el Bonar 20 y el Bonar 24 cayeron 0,9% y 4,1% mientras que para los más largos el Discount cayó 2,3%", detallaron en Portfolio Personal. "Los bonos en pesos siguieron la misma tendencia con caídas de entre 0,1% y 7,5%", agregaron.

Según indicaron operadores a este diario, la principal causa del desplome de ayer fue la caída del dólar implícito de la cotización del contado con liquidación. Este precio del dólar paralelo se redujo más de 3,14% para terminar el día en $65,31.

"La baja del contado con liquidación, que se explicó porque el pago del Bopomo no terminó yendo a dólares como se pensaba sino que generó demanda por activos locales, como bonos CER,", dijo Gustavo Neffa, de Research for Traders, que a su vez explicó: "El Bonar 24 cayó 6% a nivel local y 3% en su cotización en dólares, son bajas que van de la mano de un mercado global algo negativo, pero también que se explican por el dólar implícito en las cotizaciones".

La duda de los inversores en el cortísimo plazo es si la brecha entre el CCL y el dólar oficial logra acomodarse por debajo del 15% o vuelve a ensancharse.

Así las cosas, el riesgo país que mide la banca JP Morgan se ubicó nuevamente por encima de las 2200 unidades. Con un salto de 65 unidades terminó en los 2228 puntos básicos, un nivel que no veía desde fines de agosto pasado.