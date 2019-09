Christine Lagarde: "Hicimos lo mejor que pudimos"

Tras alejarse del Fondo Monetario Internacional hace dos meses, Christine Lagarde volvió al ruedo ayer para defender su gestión y aseguró se hizo "lo mejor que se pudo" con el país, que en 2018 accedió al préstamo más grande desembolsado del FMI, por u$s 57.000 millones, a tres años.

"Hicimos lo mejor que pudimos en ese momento", afirmó en declaraciones a Bloomberg TV esta abogada francesa que desde noviembre asumirá al frente del Banco Central Europeo (BCE), tras renunciar a su cargo de directora gerente del FMI en julio.

Sus declaraciones se dieron justo cuando el Gobierno argentino encabezó ayer un encuentro en Nueva York con el director interino del FMI, David Lipton, y a poco de que se concrete la designación formal de la nueva directora gerente del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, que podría darse en lo que resta de esta semana.

El equipo económico, encabezado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y por el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, mantuvo el encuentro ayer con Lipton, del que participó también sobre el final el Mauricio Macri. El presidente estuvo ayer en Nueva York para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU).

Las declaraciones de Lagarde se produjeron también en la víspera de cumplirse un año del anuncio de la segunda parte del acuerdo stand-by con la Argentina: el 26 de septiembre de 2018 fue la propia Lagarde la que anunció, junto al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que se ampliaba el préstamo desde los u$s 50.000 millones originales a los u$s 57.000 millones. En esa modificación se cambiaron también diferentes aspectos del programa, como las metas fiscales y se descartó el esquema de metas de inflación, desde lo monetario.

Ya días atrás, Lagarde defendió que sin la asistencia del organismo multilateral de crédito, "la crisis en la Argentina sería mucho peor". Incluso, indagó: "¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí?" Al ser consultada por los medios de comunicación franceses, la ex titular del FMI lamentó que "el inmenso crédito no pudo sofocar la inflación del país".

"Cuando la Argentina tocó a nuestra puerta estaba en una situación particularmente difícil. Tendemos a olvidarnos de eso porque todo el mundo se centra en la Argentina hoy", aseguró. Además, afirmó que "nadie estaba preparado para dar financiamiento a ese país. Yo fui por ahí, toqué a muchas puertas de muchos países y recibí muchas palabras amables y apoyos gentiles, pero ninguna financiación".