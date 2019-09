Estados Unidos: el partido Demócrata le iniciará un proceso formal de juicio político a Trump

La líder demócrata en la cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que el Congreso iniciará una investigación formal de destitución contra el presidente Donald Trump tras la revelación de que bloqueó fondos de asistencia a Ucrania y habría coaccionado a ese país para que se investigara al hijo del exvicepresidente Joseph Biden.

la denuncia de Pelosi plantea que, además de poner en peligro la seguridad nacional, el presidente intervino ilegalmente en la disputa electoral.

La líder demócrata necesitaría 218 votos de la Cámara de Representantes para iniciar el procedimiento de juicio político, algo que podría lograr. No obstante, la mayoría republicana en el Senado, que debe también aprobarlo, supone que la iniciativa no saldría adelante.

Según la denuncia, el presidente estadounidense llamó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, en el mes de julio pasado, para pedirle que trabajara con su abogado personal, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, para investigar al hijo del ex vicepresidente de Obama.

El caso estalló cuando un funcionario de inteligencia divulgó que Trump habría presionado al presidente Zelenski, con un bloqueo de ayuda al país, para que investigara a Hunter Biden, al que acusa de corrupción en Ucrania.

Como forma de presión, Trump habría ordenado a su jefe de Gabinete, Mick Mulvaney, bloquear pagos de casi u$s 400 millones a Ucrania antes de hablar con Zelenski.

Aunque los fondos fueron finalmente transferidos a Ucrania el pasado 11 de septiembre, debieron enviarse mucho antes, en febrero y en mayo.

Trump negó haber vinculado el pago del dinero a la investigación por parte de ese país sobre el hijo de Biden. "No, no lo hice. No lo hice en absoluto", dijo.

Por Twitter, incluso, habló de "una caza de brujas" y señaló que la acusación carece de pruebas ya que "no conocen el contenido del diálogo".

"Cuando vean (el contenido de) la llamada, que asumo que verán en algún momento, lo entenderán. La llamada fue perfecta. No podía haber sido más agradable", aseveró.

El ex alcalde Giuliani aumento en los últimos meses la presión para que Ucrania investigue la participación de Hunter Biden en la empresa de gas Burisma, propiedad del ucraniano Mykola Zlochevsky, y de la que el hijo de Biden es miembro de la junta directiva.

Joseph Biden asegura que se enteró por la prensa de que su hijo estaba en la junta directiva de esa empresa.