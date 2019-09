¿Cuál es el precio del dólar hoy?

"Deme u$s 3", dice un hombre. "Deme u$s 4", dice otro. Salen corriendo y van a otra casa de cambio y antes de que vuelvan a su casa los venden y así pasan todo el día, vendiendo y comprando, y cuando llegan a la casa molidos, caen rendidos encima del sillón, desempaquetan, cuentan la guita y dicen: "Vieja, vieja, vení: ¡hoy me gané 15 mangos y no hice nada!".

Las cifras deschavan que esta escena no es de hoy, aunque con un leve retoque de números y si sumamos al vocabulario palabras como rulero, bucle o coleros, bien podría reflejar una charla de nuestros días.

La cita es del libro ´El dólar, historia de una moneda argentina', escrito por los sociólogos Mariana Luzzi y Ariel Wilkis, y remite a un monólogo de Tato Bores de 1962, que sin importar el paso de los años sigue hoy vigente.

Las más de 300 páginas que analizan el devenir argentino de la divisa norteamericana desde 1930 hasta nuestros días erizan la piel, asustan, sorprenden y entristecen por el eterno volver a empezar, por las crisis cíclicas con mismos ingredientes, con recetas calcadas que se repiten casi 90 años después.

Los argentinos pensamos en verde y eso no remite solo a la vieja publicidad de una cerveza. Por algo es el segundo país con mayor cantidad de dólares por habitante después de los Estados Unidos.

El libro parte de una relación entre la sociedad y el dólar anclada en el denominado "refugio de valor" y revela datos históricos como un primer control de cambios lanzado durante el gobierno de facto de José Felix Uriburu a inicios de los años '30, aunque en ese entonces fue contra la libra.

Nada es original. La primera gran devaluación se remonta al 58, cuando la cotización de la moneda pasó de $ 37,70 en febrero a $ 70 en diciembre de ese mismo año.

Como un eterno deja vu, los medios de aquella época hablaban de inflación, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sobre un presidente, Arturo Frondizi, que dispuso un aumento de emergencia de los salarios y lanzó una "batalla por el abaratamiento de la vida". Lo que le siguió fue un feriado cambiario de nada más y nada menos que 12 días.

Por entonces no existía Internet y menos aún las redes sociales que informan al instante la cotización del deseado billete. Las fotos en los diarios de aquella época -en las que el dólar ya ocupaba las portadas- muestran gente agolpada con la 'ñata contra el vidrio' de las vidrieras de las casas de cambio, cual fanáticos mirando la final del Mundial de fútbol.

En 1977, cuentan los autores, los avisos clasificados de los diarios comenzaron a mostrar el valor de los departamentos y de las casas en dólares. Nada cambió desde entonces en el mercado inmobiliario, más allá de los precios de los metros cuadrados. Todo se mantiene vigente al día de hoy.

Casi 90 años y los mismos problemas con distintos escenarios y actores. Mismos males, mismos titulares en los diarios, mismas malas palabras para el diccionario financiero del país. Controles de cambios, inflación, mercado paralelo, frases como "el que apuesta al dólar pierde", deuda, cajas de seguridad, dinero en el exterior, devaluaciones y microdevaluaciones, dolarización de depósitos y hasta declaraciones juradas para adquirir divisas. Todo inventado y probado hace décadas. Un espiral que se repite y con cada repetición adquiere una velocidad mayor.

Prueba y error. Errores de los que nada se aprendió. Y la pregunta en 1930 hasta nuestros días no puede estar más actual. ¿Cuál es el valor del dólar hoy?