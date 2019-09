De los u$s 10.000 millones que se fueron de los bancos el 70% eran depósitos minoristas

Los ahorristas minoristas llevan la delantera a la hora de retirar depósitos en dólares. Si bien las salidas mermaron en los últimos días, los egresos continúan y los protagonistas son los depósitos inferiores a un millón de dólares.

Desde el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones primarias hasta el 19 de septiembre, los depósitos en dólares del sector privado bajaron u$s 10.637 millones. De ese total, u$s 8863 millones correspondieron a cajas de ahorro. La mayor parte de esa salida de dólares, a la vez, fue por el retiro de depósitos inferiores al millón de dólares, que totalizó u$s 7279 millones. En el mismo período, los plazos fijos en moneda extranjera cayeron u$s 1743 millones.

"Puede formularse la hipótesis (de) que la relativamente baja participación de los depósitos de montos más altos está asociada con la mayor facilidad que tienen los depositantes de montos más grandes de acceder a cuentas en el exterior y a una mayor diversificación de sus carteras", describió un informe de Quantum Finanzas.

Los retiros diarios están lejos del pico de u$s 1097 millones del 30 de agosto pasado, en la previa a la instauración del cepo cambiario. La semana pasada, las salidas promediaron u$s 159 millones por día, con números dispares según la jornada. Mientras el miércoles se retiraron u$s 92 millones, el jueves los egresos se triplicaron y alcanzaron u$s 305 millones.

"Dado que la mayor parte de los depósitos son por montos relativamente bajos queda algún riesgo de una nueva aceleración de su caída ante modificaciones en el escenario económico y político con impacto en las expectativas de funcionamiento del mercado de cambios", agregó Quantum Finanzas, que de todos modos apuntó que ese efecto podría ser mitigado debido a que una buena porción de los depositantes ya retiró sus dólares de los bancos.

A la par de la disminución en los depósitos en dólares, fueron cayendo las reservas del Banco Central, que bajaron u$s 16.803 millones desde el viernes previo a las elecciones primarias. Casi la mitad de esa baja (u$s 7895 millones) se explicó por la reducción de los encajes que siguió a la salida de depósitos del sector privado. A eso se sumó el egreso de u$s 5382 millones por operaciones con el sector público, básicamente por la caída del repo con bancos privados. Además, se perdieron u$s 2756 millones por ventas de divisas en el mercado cambiario.

Con fondeo limitado, también bajó el stock de préstamos en dólares al sector privado. Desde las primarias, el monto prestado en moneda estadounidense pasó de u$s 16.252 a u$s 14.023 millones al jueves pasado.