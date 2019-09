Recuento provisorio: por qué Smartmatic cree que no habrá fallas el 27 de octubre 

El pasado sábado las autoridades de Smartmatic, la empresa que ganó la licitación para realizar el recuento provisorio de las PASO y las elecciones generales, llegaron a la sede central del Correo Argentino confiados. Arribaban a la primera prueba que debían rendir ante las autoridades de la Dirección Nacional Electoral y los apoderados de los partidos tras las demoras en la entrega de datos del recuento la noche de las primarias.

El primer simulacro del conteo provisorio – el que se hace a modo informativo, el que realiza la Justicia es el único con validez legal- se realizó el último fin de semana y no contó con la participación de la prensa. Los periodistas y representantes de las organizaciones civiles están convocados para el 5 de octubre, cuando se simule el circuito completo, desde la transmisión de los telegramas desde las escuelas hasta la difusión pública en el centro de cómputos. Sí estuvieron presentes los apoderados de algunos partidos, como Jorge Landau del Frente de Todos, fuerza que había pedido ante la justicia electoral apartar a la empresa del conteo por las irregularidades registradas en elecciones de otros países.

Smartmatic salió airoso de esta primera prueba. Llegaban con los errores de sistema corregidos y una batería de pruebas internas con resultados satisfactorios. La clave fue el tiempo. “Estos días nos vinieron bárbaro para tener todo mucho más ordenado, más prolijo”, confiaron desde la empresa a El Cronista. A las PASO habían arribado con el tiempo justo producto del corto plazo entre la adjudicación a principio de mayo y el primer llamado a votar.

Por primera vez desde 1997 la española Indra no realizó el recuento provisorio. El Correo Argentino decidió convocar a una licitación para bajar los costos tras más de 20 años de adjudicación directa. Ganó Smartmatic, una empresa fundada por venezolanos en Estados Unidos con actual sede en el Reino Unido, tras ofertar u$s 16.899.920. En 2017 Indra había cobrado u$s 33.000.000 por la misma tarea.

El sábado se realizó un simulacro de la mitad del proceso. Se excluyó la trasmisión de los telegramas desde las escuelas. Este procedimiento que debutó en las PASO – antes las camionetas del Correo Argentino trasladaban los telegramas hasta los locales propios para recién ahí transmitirlos al centro de cómputos- cuenta con la participación de Smartmatic a medias ya que es la empresa que provee el software para realizarlo, pero el personal y la logística quedó a cargo del correo.

Las pruebas se iniciaron a las 10 de la mañana y concluyeron antes de las 15 cuando se estimaba su finalización. Se recreó el procedimiento a partir del arribo de los telegramas al centro de cómputos para iniciar su carga al sistema de recuento. Los 1600 data entry “digitalizaron y totalizaron con normalidad 101.518 telegramas, correspondientes a igual cantidad de mesas que se habilitarán el día de la elección”, informó la Dirección Nacional Electoral.

“Con la presencia de los veedores judiciales designados, en la prueba se incorporaron las mejoras introducidas al sistema de procesamiento y fiscalización”, apuntaron las autoridades electorales a través de un comunicado.

Además de las demoras en la visualización de los resultados, la noche del 11 de agosto fallaron también los sistemas para que los fiscales pudieran seguir la ruta de cada telegrama. “Se simularon más de 400 fiscales conectados y funcionó todo perfecto”, precisaron fuentes que estuvieron presentes en el correo el sábado.

Aunque confiados, en Smartmatic saben que la prueba última será el 27 de octubre a las 21 horas, cuando se cumpla la veda electoral y se permita la difusión de resultados provisorios.