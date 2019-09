Macri moldea hasta el viaje a Nueva York con sus ejes de campaña

Mauricio Macri pone su foco en la agenda local, más bien, en las elecciones de octubre y en el esfuerzo por recortar distancia con Alberto Fernández. Así se notó este lunes cuando en la reunión de gabinete ni mencionó el postergado desembolso del FMI; luego presentó el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial con un discurso enhebrado en modo campaña y ahora emprende un viaje exprés a la ONU, sin reuniones bilaterales de peso como en 2018.

“No hablamos del desembolso del FMI”, comentó el ministro de Justicia, Germán Garavano tras la reunión de Gabinete. Lo mismo confirmó otro integrante del Gabinete. En cambio, Macri se concentró más en la agenda local.

Ni bien terminió la reunión de Gabinete (sin el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien está en EEUU intentando destrabar el desembolso del Fondo), el Presidente presentó el proyecto de nuevo Código Civil y Comercial, con Garavano. Es una iniciativa que recién se envía al Congreso, cuando falta menos de un mes para las elecciones generales, y con posibilidades grandes de que Cambiemos concluya su mandato.

Este clima era evidente entre los funcionarios judiciales que se acercaron a la Casa Rosada. “Tienen que ir preparando una transición ordenada”, le comentaba un magistrado a un colega suyo. “En la Justicia los patitos se acomodan solos”, comentaba otro, en alusión a un posible cambio de Gobierno. Ningún miembro de la Corte Suprema apareció por Casa Rosada, a pesar de que el titular del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, había sido invitado.

De entrada, Macri confesó que se sentía un “sapo de otro pozo”, ante esa casta de funcionarios judiciales. Gran parte del discurso del Presidente apeló a los valores, como en la campaña. “Si la Justicia no es independiente, no es Justicia. En estos años trabajamos mucho para que la política no interviniera en la Justicia. Es importante ahora que la Justicia pueda defender esa independencia”, afirmó. Incluso, habló de la falta de confianza que tiene la sociedad en este poder.

Las elecciones sobrevuelan cada medida de la Casa Rosada. Garavano consideró ante los medios que “a pesar de los reveses económicos” de la gestión Macri, “la gente no quiere retroceder” en la agenda de transparencia e independencia de los poderes. Estos ya son ejes de la campaña de reelección de Macri.

El Presidente estará únicamente el martes en Nueva York, donde participará de la asamblea de la ONU. A diferencia de 2018, sólo tiene un encuentro privado agendado con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La crisis política de Venezuela será un eje de ese encuentro. Sin embargo, Macri no se quedará en Estados Unidos hasta el miércoles, cuando Donald Trump (presidente de Estados Unidos) encabeze una reunión con líderes latinoamericanos para hablar sobre el régimen de Nicolás Maduro.

En cambio, el Presidente estará en Buenos Aires. Más precisamente, en Florencio Varela, donde por la mañana inaugura el metrobus de Florencio Varela, con la gobernadora María Eugenia Vidal. El Presidente se concentra por estas horas en la campaña y la estrategia de 30 marchas en centros urbanos, hasta el 27 de octubre.