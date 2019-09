Los 5 datos a los que hoy tienen que estar atentos los mercados

Las bolsas del mundo comenzaron la semana con resultados mixtos, en una jornada en la que los inversores están pendientes del sector turístico, después de que Thomas Cook se haya declarado en quiebra. Con todo, los inversores también están pendientes, como ya viene siendo habitual, de cualquier novedad respecto las inestables relaciones comerciales entre China y Estados Unidos.

Datos económicos

Hoy se publican en Francia, Alemania, la Eurozona y Estados Unidos las lecturas preliminares de septiembre de los índices adelantados de actividad de los sectores manufacturero y servicios, es decir, los conocidos como PMI.

Entre otras cosas, estos indicadores mostraron que la industria alemana, uno de los principales motores de la economía de todo el Viejo Continente, sigue en contracción y se encuentra en su menor nivel de producción desde junio de 2009, es decir, desde hace más de una década. Por arrastre, el sector a nivel de toda la zona del euro se encuentra igualmente en contracción.

Unos datos que provocaron que las bolsas de Europa hayan asentado las caídas que ya registraban (en su mayoría) a primera hora.

Los PMI son tan solo un anticipo de todos los datos macro importantes que se conocerán en los próximos días. Entre otras cosas, la agenda de esta semana traerá consigo mañana la publicación de la segunda revisión del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. del segundo trimestre del año y del boletín económico del Banco Central Europeo (BCE), el jueves.

La guerra comercial sigue ahí

Bolsas europeas y de Asia comenzaron la semana con altibajos. En Japón, el mercado estuvo cerrado por feriado. Por tanto, las ventas se suceden en todos los continentes desde el viernes por la noche, cuando Wall Street se giró a la baja tras las últimas noticias relativas a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Estaba previsto que la delegación del gigante asiático para asuntos agrícolas visitara próximamente una granja en Bozeman (Montana) y Omah (Nebraska) como parte de su estancia en EE.UU. Sin embargo, la primera de ellas se canceló el pasado viernes.

La noticia provocó un cierto nerviosismo en los mercados en un primer momento, ya que dejó en el aire si finalmente se darán los encuentros cara a cara entre ambas potencias a principios de octubre. Pero este fin de semana se conoció que la cita programada en Montana fue suspendida por pedido expreso de la Administración estadounidense, según recogen los analistas de Link Securities.

Quiebra de Thomas Cook

Thomas Cook, el gigante británico de los viajes con 178 años de historia, entró en cesasión de pagos tras fracasar las negociaciones con accionistas y acreedores para salvar la compañía. Luego del anuncio, se suspendieron las operaciones "con efecto inmediato". Ahora, 150.000 turistas británicos se encuentran de vacaciones en el extranjero de la mano de Thomas Cook y el Reino Unido tendrá que activar la mayor repatriación desde la II Guerra Mundial.

El grupo, que ya era la acción con peor desempeño en el índice FTSE All-Share del Reino Unido en 2019, se sumó a esas pérdidas el viernes cuando dijo que estaba buscando fondos adicionales además del rescate en el que ya estaba trabajando, y ahora tiene fracasó después de que su intento de asegurar un nuevo acuerdo de rescate cayera en oídos sordos. Tenga la seguridad de que un nombre familiar como esta caída estará en boca de todo el país.

Las reacciones que no hicieron esperar. Los inversores movieron sus ficha y empiezan a aparecer los ganadores y perdedores de esta quiebra.

En el Ibex 35 solo se contabilizan víctimas colaterales. El holding IAG, donde se encuentra integrado Iberia, cae cerca de un 1,5% dentro de una espiral bajista provocada por el Brexit, por lo que cualquier noticia negativa del Reino Unido le afecta sobremanera.

Otros dos componentes que caen con fuerza son Amadeus y Meliá Hoteles. La proveedora de soluciones tecnológicas para la industria del turismo cede un 2% dañada por la quiebra al reducirse el número de gestiones y uso de programas informáticos por parte de Thomas Cook. Por su parte, la cadena hotelera pierde cerca de un 2% al considerar el mercado que las cifras de reservas hoteleras en los destinos operados por Thomas Cook se verán reducidos.

Entre los ganadores, está sin dudas el gigante europeo del sector, Tui, proveedor de servicios turísticos y competencia directa de Thomas Cook. Sus acciones suben más de un 6% en la bolsa de Fráncfort. Las aerolíneas europeas también festejan: Easyjet sube más de 4% y Ryanair avanza más de 1%.

Petróleo

En el petróleo, los precios del crudo suben más de un 1% hoy por las tensiones crecientes en Oriente Medio tras los ataques a la refinerías de Arabia Saudí de hace unos días.

El Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, señaló ayer que Washington quiere evitar una guerra pero que está desplegando más tropas en la región del Golfo como medida de "disuasión y defensa".

El Brent cotiza ahora en u$s 65,05 y el West Texas en u$s 58,74.

A nivel local

El dólar sumó 60 centavos en una semana pese a los controles de cambio. La cotización del dólar mayorista se mantuvo el viernes como una foto durante toda la rueda, sin embargo, sobre el final, ganó recorrido y quedó a $ 56,67, 10 centavos arriba.

Por eso es que en el Banco Nación la moneda estadounidense se ofreció sin cambios, de comienzo a fin, a $ 58,50 para la venta. En cambio, el precio promedio del billete mostró todas sus versiones: arrancó sin cambios, a media sesión cedió y perforó los $ 59 y ya sobre el cierre se ubicó en $ 59,08, un centavo arriba.

El saldo semanal fue una suba de más de 60 centavos; de todas formas, sigue bastante lejos de los picos que se vieron post PASO de $ 66.

El dólar comienza la semana sin haber atravesado aún la barrera psicológica de $ 60, no obstante, en la City dicen que no hay mucho margen de maniobra, ya que no hay divisas para frenar una corrida.

En los últimos días el Banco Central (BCRA) debió intervenir para contener el avance del tipo de cambio, a veces lo hizo en el terreno spot y otras en el de futuros, incluso tuvo que acudir a los bancos públicos para que también abastezcan de dólares a la oferta.

En cuanto a la licitación de Leliq, la tasa promedio, la equivalente a la de política monetaria, quedó en 82,35%, mientras que el monto total adjudicado fue de $ 207.875 millones, lo que implicó una expansión por $ 21.715 millones.

- Bolsas europeas

Los índices europeos cotizan con descensos destacados este lunes (Ibex: -1%. 9.091 puntos; Cac: -0,9%; Dax: -1,3%), presionados por los bancos (el sector se deja un 2%). Dentro del Ibex llaman la atención los fuertes recortes en ArcelorMittal (-5,72%) y en BBVA (-3,88%). El banco ha reconocido que la caída de los tipos de interés genera una oportunidad para estudiar la compra de entidades en España. Ceden también con fuerza Sabadell o CaixaBank, que pierden más de un 3%.

- Bolsas de Asia

Las principales bolsas Asia-Pacífico cerraron hoy con altibajos, luego de que las negociaciones de la semana pasada entre China y Estados Unidos fueron constructivas, según el ministerio de comercio chino.

En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen perdió 1.14 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai cayó 0.98 por ciento.

En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 19.43 unidades por dólar estadunidense.

- Futuros de Wall Street

Resultados mixtos, como en el resto de las bolsas del mundo, para los futuros de Wall Street en la previa al comienzo de las plazas estadounidense.

El Dow 30, cede un a penas 0,05%, mientras el S&P 500 gana 0,05%. La suba mayor es del Nasdaq, aunque sólo gana por ahora un 0,18%.