Antes de la cumbre del clima, las empresas se comprometen a reducir emisión de gases

Más de 85 empresas de los sectores de alimentos, cemento y telecomunicaciones se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en una nueva campaña para dirigir a las multinacionales hacia un futuro sin emisiones de carbono, según explicaron hoy los organizadores.

Con el nombre de We Mean Business, esta coalición se formó por un llamamiento de la ONU a la acción, así como de empresas y la sociedad civil. Hasta ahora suma 87 compañías con una capitalización de mercado total superior a u$s 2,3 billones.

El primer compromiso que ratificaron es el de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Nestlé, la francesa de materiales de construción Saint-Gobain, y el fabricante de cosméticos L'Oreal por ejemplo, acordaron llegar a cero para el 2050.

Muchos inversores vienen presionando a las empresas para que actúen ante el cambio climático, y los directores ejecutivos se enfrentan a la presión de más activismo liderar por jóvenes, que moviliza a millones de personas en el mundo.