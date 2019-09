Como Macri al inicio, Alberto promete llevar su gabinete a las provincias

El 26 de enero de 2016, en plena "luna de miel" del inicio de su mandato, Mauricio Macri aterrizó en Córdoba para lo que sería la primera reunión conjunta del gabinete nacional con su par provincial. Lo recibió Juan Schiaretti, el mismo gobernador que hace una semana aceptó ir a ver a su hotel al contrincante del Presidente en las PASO que sacó más votos.

Un mes después, el 23 de febrero, el Jefe de Estado repitió la experiencia en Corrientes. A medida del "pasaron cosas", las reuniones bilaterales entre funcionarios nacionales y provinciales pasaron a ser cosa del pasado.

Ahora es Alberto Fernández quien promete, en caso de volver a ganar las elecciones, recuperar los desembarcos de Nación en las provincias, volviendo incluso haciendo escala en distintas ciudades. Con su bandera del "federalismo", canto que le valió el apoyo del coro de gobernadores del PJ con el correr de la anterior campaña, el presidenciable del Frente de Todos retomará una costumbre (ya perdida) que inauguró Macri: al menos algo de su gestión que no critica.

No obstante, el ex jefe de Gabinete promete institucionalizarlo. Y, además, dejarlo por escrito antes de asumir: en Mendoza, mañana, donde volverá a apuntalar a su candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti (ver página 13), reunirá a más de una docena de mandatarios en ejercicio y electo para sellar el compromiso, dato que fue adelantado por el diario La Nación.

"La idea es instalarnos dos o tres días en cada provincia para conocer a fondo sus necesidades. No será sólo para la foto", chicanean en el albertismo no sólo a Macri. También, tal vez sin saberlo, a Daniel Scioli, que durante su primer gobernación también llevó su gabinete a los distritos bonaerenses pero era criticado por casi ni apagar el motor del helicóptero.

No es la única promesa albertista a las provincias. "Les he dicho a todos que la Argentina que se viene va a ser gobernada con 24 gobernadores y un presidente. Y entre todos vamos a dar vuelta la Argentina", lanzó el ex Jefe de Gabinete en Rosario, en su primer pacto con mandatarios a días de las PASO.

VIENE LAMMENS!!

El próximo Lunes, el Alfonsinismo le da su apoyo a @MatiasLammens! Vamos TOD��S a ganar la Ciudad! pic.twitter.com/5bm1wksI8O — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 18, 2019

Para el resto de la semana, el candidato apuntará a los otros dos distritos clave para octubre: hoy tendrá una cena radical de mística alfonsinista en el club Lalín con Matías Lammens y el jueves regresará por sexta vez a Córdoba, invitado por la Fundación Mediterránea.