Cristina Kirchner: "Habrá que discutir los márgenes de ganancias"

Cristina Kirchner regresó a La Matanza para presentar su libro "Sinceramente" y, tras criticar al Gobierno, le pidió al público que no crea que la crisis "es por la impericia o la incapacidad de un Presidente".

"Hay una tentación muy fuerte darle y darle a Macri. Que no les hagan creer que esto es por la impericia o la incapacidad de un Presidente. Que se hagan cargo los que levantaron las banderas de estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias", lanzó.

Además, la ex presidenta consideró necesario "discutir los márgenes de ganancia" en alusión a lo que consideró "aumentos brutales" de las tarifas de los servicios públicos que se registró en lo que va de la gestión de Cambiemos.

"Hubo rentabilidades brutales. En dos años la empresa que brinda servicio eléctrico en la provincia tuvo u$s 345 millones de ganancias. Si vos vendés iPhone, si vos vendés un invento que quiere todo el mundo, está bien que tengas esa ganancia. Pero cómo podés tener u$s 345 millones de ganancia en un servicio que es público y además es monopólico", lanzó.

Y añadió: "Habrá que discutir la formación de precios y los márgenes de ganancias. Cuando estábamos nosotros, que éramos 'horribles en términos económicos' -según ellos-, se cansaron de ganar plata, y ahora solamente gana un pequeño grupo de empresarios que son los vinculados al Gobierno".

En esa línea, agregó: "No pueden aplicarse las reglas del mercado a un servicio público y encima monopólico. No es sensato. Esto también habrá que discutirlo".

La candidata a vicepresidenta también apuntó contra Christine Lagarde: "La vi con cara de yo no fui (en referencia a la entrevista que dio la ex titular del FMI sobre la situación económica argentina). Con cara de nosotros no queríamos en realidad".

Y lanzó: "No digo que antes no teníamos problemas. Pero los que teníamos se vieron multiplicados. El endeudamiento y el hambre sobre todo. Y me parece que no es justo".

