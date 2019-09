Por la salida de inversiones hacia el exterior, la fuga de capitales fue récord en agosto

Agosto fue un mes de alta volatilidad cambiaria y el dólar cruzó los $ 60. En ese marco, los argentinos adoptaron estrategias defensivas, como la compra de dólares para atesoramiento y el giro de divisas a cuentas en el exterior. Como resultado, la fuga de capitales rozó los u$s 6000 millones en el mes y registró un récord histórico.

Según datos del último informe cambiario publicado por el Banco Central (BCRA), la formación de activos externos -también conocida como fuga de capitales- por parte del sector privado no financiero totalizó u$s 5909 millones y fue el mayor registro mensual desde el inicio de la serie estadística, en 2002.

En agosto del año pasado, por ejemplo, ese rubro había implicado un salida de u$s 2790 millones, aunque el pico de 2018 se había visto en mayo, con u$s 4616 millones.

Las compras de billetes cayeron pero fueron compensadas por menores ventas de dólares físicos

Dentro de la fuga de capitales, hay varios ítems que explican la salida de dólares. Por un lado, están las compras de billetes para atesoramiento por parte de privados (tanto personas físicas como jurídicas), que mostraron una salida de u$s 2419 millones. Ese número fue el mayor desde mayo del año pasado.

"Se desplomaron las ventas de billetes del sector privado. Promediaban u$s 3200 millones hasta julio y en agosto cayeron 30%, a u$s 2300 millones. Tiene sentido: nadie iba a liquidar dólares porque con la incertidumbre cambiaria no se sabe cuándo conviene vender. De hecho, la liquidez del mercado fue muy baja y por eso el BCRA tuvo que vender u$s 2000 millones en el mes", señaló Mariela Díaz Romero, de Econviews.

Sin embargo, las compras de billetes no fueron el rubro que más colaboró con la fuga de capitales. Por el contrario, ese lugar lo ocuparon las "Otras inversiones de residentes en el exterior", que significaron un egreso neto de u$s 3427 millones y también fueron el punto máximo de la serie. Este rubro contabiliza el giro de dólares a cuentas bancarias o de inversión radicadas en el extranjero.

"Estimo que la mayor parte tuvo que ver con constitución de depósitos en el exterior", sintetizó Martín Vauthier, de Eco Go. "Agosto tuvo todas las características de un mes de muy alta incertidumbre y eso se tradujo no solo en mayores compras de dólares, sino también en menores ventas y en giros de divisas al exterior", explicó.

Las "otras inversiones en el exterior" también incluyen los movimientos de dólares de quienes decidieron salir del riesgo argentino. "En este ítem se contabilizan inversiones de cartera de residentes en activos del exterior", apuntó Díaz Romero.