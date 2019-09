Los argentinos compraron más de u$s 2400 millones durante la corrida de agosto

Los argentinos saben de huir al dólar en momentos de incertidumbre y los billetes son la vía preferida. El proceso de dolarización tuvo su último episodio durante el mes de agosto, con la corrida cambiaria que se desencadenó tras la victoria de la fórmula Fernández-Fernández en las Elecciones PASO.

Según las estadísticas del Banco Central (BCRA), la compra neta de billetes por parte del sector privado ascendió en agosto a u$s 2419 millones. Este fue el mayor registro desde mayo de 2018, momento en que también se había dado una fuerte suba del tipo de cambio.

Ese monto incluye el total de las operaciones de compra y venta de billetes realizado tanto por personas físicas como jurídicas. Las compras netas por u$s 2419 millones surgen a partir de ventas de billetes por u$s 2343 millones y compras de dólares físicos que sumaron u$s 4762 millones en el mes.

Personas humanas

De acuerdo con el informe del BCRA, en agosto las compras netas de billetes de individuos llegaron a u$s 1516 millones y descendieron en términos interanuales por menores compras y ventas brutas.

Las compras brutas ascendieron a u$s 2206 millones (es decir, u$s 150 millones menos que en agosto de 2018) mientras que las ventas brutas fueron de u$s 690 millones y mostraron una caída de u$s 45 millones con respecto al mismo mes del año anterior.

Con respecto a la cantidad de individuos que realizó operaciones con billetes, en agosto creció la cantidad de vendedores y disminuyeron los compradores.

El mes pasado,1.300.000 personas vendieron sus billetes. Esto significó un retroceso de 16% con respecto a las ventas realizadas en julio.

En cambio, hubo 710.000 individuos que vendieron sus dólares físicos durante agosto, lo que representó una suba de 29% con respecto a julio y un incremento de 35% en comparación con el mismo mes de 2018.

El 59% de las compras de billetes fueron inferiores a u$s 10.000 mensuales. Sin embargo, este porcentaje bajó en 10 puntos porcentuales con respecto a julio.

"Se debe tener en cuenta que el 97% de las personas humanas que compraron billetes en el mes, lo hicieron en ese estrato, mientras que 32.000 individuos compraron por encima de u$s 10.000 en agosto", destacó el BCRA. Eso explica, en parte, la decisión de pemitir las compras hasta ese monto mensual una vez instaurado el cepo.

Las ventas de moneda extranjera hasta u$s 10.000 por cliente, concentraron el 65% del monto total operado y se mantuvieron prácticamente estables con respecto a julio.

"La cantidad de vendedores de moneda extranjera también mantuvo su participación en relación con el mes previo, donde la cantidad de personas que vendieron hasta u$s 10.000 en el mes representaron el 99% del total", señaló el informe.

Viajes y gastos en el exterior

Las personas humanas también pueden gastar en dólares por consumos relacionados al turismo. En ese sentido, el infor del BCRA indicó que los movimientos de los individuos relacionados con servicios mostraron egresos netos por u$s 369 millones.

Entre esos servicios se destacaron los egresos por “Viajes y otros pagos con tarjetas”, que registraron una salida neta de u$s 380 millones pero mostraron una caída interanual de 16%.