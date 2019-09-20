El Cronista
Tecnología Viernes 20 de Septiembre de 2019
Desde hoy, cambian todos los iPhone: qué pasó y cómo hacer para que no te afecte
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|55,0000
|58,5000
|DÓLAR BLUE
|-0,3968
|62,2500
|62,7500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-0,1123
|-
|68,4605
|EURO
|0,2530
|62,3883
|62,4220
|REAL
|0,6540
|13,6176
|13,6216
|BITCOIN
|-1,2309
|10.135,1300
|10.145,1000
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,4154
|60,4375
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-4,7297
|70,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-4,6358
|72,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|60,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|95,00
|95,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,55
|1,55
|DISC USD NY
|1,9178
|74,40
|73,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-1,3040
|30.414,4000
|BOVESPA
|0,3600
|104.339,1600
|DOW JONES
|-0,2600
|27.094,7900
|S&P 500 INDEX
|-0,2840
|3.006,7900
|NASDAQ
|-0,6700
|8.182,8790
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-1,2038
|324,1714
|328,1213
|TRIGO CHICAGO
|-0,6660
|178,1151
|179,3093
|MAIZ CHICAGO
|-0,4695
|146,0571
|146,7461
|SOJA ROSARIO
|-1,4493
|238,0000
|241,5000
|PETROLEO BRENT
|-0,0155
|64,3900
|64,4000
|PETROLEO WTI
|0,0859
|58,2400
|58,1900
|ORO
|0,3070
|1.503,0000
|1.498,4000