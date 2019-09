Cuadernos K: Bonadio mandó a juicio a Cristina, De Vido y Cristóbal López

La causa de los cuadernos de la corrupción fue elevada hoy a juicio oral y público, según lo dispuesto por el juez federal Claudio Bonadio. Se investiga, entre otros, a la ex presidenta Cristina Kirchner, el diputado nacional Julio De Vido y decenas de empresarios y funcionarios. De esta forma, el juez dio por finalizada la etapa de instrucción de la causa.

Además de esta resolución, Bonadio volvió a insistir en su pedido de desafuero para la senadora Cristina Kirchner, “con el fin de cumplir con la prisión preventiva” que se dispuso en el expediente y que fue ratificada en la Cámara, según detalla Télam.

Con esta elevación a juicio, la causa deberá sortearse entre los tribunales orales, para determinar cuál será el que siga adelante con el proceso.

Por esta causa es que siguen presos Cristóbal López y Fabián de Sousa. Ayer habían recibido la excarcelación por la causa Oil Combustibles, pero no obtuvieron la libertad debido al proceso relativo a la causa de los cuadernos.

Otros de los acusados en esta causa son Roberto Baratta, ex funcionario del ministerio de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Claudio Uberti, ex titular del Occovi. A ese grupo se suman los empresarios Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Aldo Roggio, Eduardo Eurnekian y Alberto Taselli, entre otros.

Bonadio había dispuesto la prisión preventiva incluso para Cristina Kirchner, quien no ha sido encarcelada debido a que goza de fueros por su rol como senadora nacional. Es investigada como presunta responsable de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo. La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos no fue desaforada en su cámara, a diferencia de lo que sucedió con el diputado De Vido.