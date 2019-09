Se podrán comprar hasta u$s 100.000 para adquirir viviendas con hipoteca

Tras varios días de especulaciones y reclamos, finalmente el Banco Central (BCRA) aprobó la venta de dólares para aquellas personas que tenían carpetas de préstamos hipotecarios aprobados y necesitaban adquirir las divisas destinadas a vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Solamente estará disponible para quienes puedan demostrar que la operación ya había comenzado antes de la publicación de la Comunicación "A" 6787, conocida hoy.

Cada titular de una hipoteca podrá comprar hasta u$s 100.000 en el mercado cambiario (si hay más de un titular, será prorrateado ese monto), a través del mismo banco donde tramite el préstamo, para hacer la operación inmobiliaria.

La norma indica que la compra de esos dólares consiste en anticipar el cupo mensual de u$s 10.000 para atesoramiento por mes. De esta manera, quien compre u$s 100.000 en una sola vez para abonar un inmueble, no podrá volver a adquirir moneda extranjera para atesorar por 10 meses.

Sin embargo, la norma indicó que, en realidad, la compra de esos dólares consiste en anticipar el cupo mensual de u$s 10.000 para atesoramiento por mes. De esta manera, quien compre u$s 100.000 en una sola vez para abonar un inmueble, no podrá volver a adquirir moneda extranjera para atesorar por 10 meses.

"Se cumple con el 50% de lo que habíamos pedido y el resto sigue en estudio", sintetizó Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, quien agregó: "Solicitamos que se destrabaran las operaciones con préstamos hipotecarios otorgados y, además, que se puedan comprar dólares para adquirir viviendas de cuyo valor sea de hasta 220.000 UVA. Se aprobó la primera parte y nos dijeron que el segundo punto sigue en discusión y podría salir la semana que viene".

Hay más de 1000 carpetas de préstamos hipotecarios aprobados en los bancos cuyo desembolso no se efectuó debido a las restricciones cambiarias establecidas el 1° de septiembre.

En ese sentido, Pepe consideró que la medida no tendrá un gran impacto en las inmobiliarias debido a que, en muchos casos, esas operaciones ya se contabilizaban como hechas, aunque restaba realizar el pago. "Estamos pensando en acompañar a la gente que la está pasando mal en este momento", afirmó.

Con la incertidumbre cambiaria y el salto inflacionario, la compraventa de inmuebles está viviendo un año para el olvido. Según los últimos datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en julio la cantidad de operaciones con hipotecas sumó 235 casos, es decir, un 66% menos que las registradas un año antes. Es un número incluso menor a los vistos durante el cepo cambiario kirchnerista. Con respecto al total de escrituras, las realizadas con hipotecas significaron en julio el 7,3%, mientras que en igual mes de 2018 habían representado el 15,6%.

El stock de préstamos hipotecarios, con mayoría de créditos indexados por inflación, había crecido hasta superar los $ 200.000 millones en agosto del año pasado y el último dato disponible, al 16 de septiembre, habla de un saldo algo superior a $ 212.000 millones. El saldo se mantiene prácticamente estable en el último año debido a que los clientes bancarios no toman nuevos créditos hipotecarios UVA.

"Lo más lógico era que saliera esta flexibilización para los créditos hipotecarios. Me parece bien. En el resto de las operaciones que se vienen haciendo, quien podía comprar una propiedad disponía de los dólares. Tampoco me parece sea necesario liberar dólares para cualquier operación inmobiliaria porque no pasó eso con otros sectores de la economía. Para el tomador de un crédito hipotecario me parece bien porque no tiene el dinero sino que el banco le da los pesos y, si no puede comprar lo dólares tendría que ir al blue", explicó Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario.

Claudio Caputo, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, celebró esta medida y sostuvo que desde el BCRA prometieron seguir discutiendo la semana que viene sobre la posibilidad de flexibilizar las compraventas de inmuebles que no se realicen con crédito hipotecario.

Hace unos días, el Colegio le propuso al BCRA que cada escribano interviniente en operaciones inmobiliarias elabore un certificado digital que posibilite el acceso del comprador al mercado de cambios y acredite la realización de los controles necesarios. La autoridad monetaria continuará analizando esa posibilidad, que Caputo espera que se apruebe la semana que viene.

Flexibilizan el cepo para productos regionales

El Directorio del BCRA también aprobó hoy una flexibilización en el control de cambios para las exportaciones de productos provenientes de las economías regionales con el objetivo de afectarlas lo menos posible.

Si bien todo cobro de exportaciones tendrá que ser liquidado a los 5 días de ingresado el pago, se flexibilizaron los cobros de ventas al exterior de bienes que se rigen por los permisos de embarque. Las exportaciones agropecuarias tendrán 180 días desde el permiso de embarque. Esta modificación afecta especialmente a productos tales como chía, duraznos y cítricos, entre otros. En cambio, no incluye a trigo, maíz y soja.

Para el caso de los productos de minería, el plazo se extendió de 30 a 60 días desde el permiso de embarque.

También se flexibilizó el cobro para aquellos exportadores enrolados en el programa Exporta Simple, del Ministerio de Producción, que está destinado a pequeñas (y primeras) ventas al exterior. En esos casos, tendrán 365 días desde la obtención del permiso de embarque para realizar el cobro de las exportaciones.