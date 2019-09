Echan a funcionario del Senasa que amenazó con “cagar a tiros” a quien le ponga un cartel de Axel Kicillof en el campo

"A mí si me quieren poner un cartel enfrente del campo, si los veo los cago a tiros". La amenaza fue hecha por Carlos Martín Montoya, quien hasta este jueves era el responsable del Centro Regional Pampeano del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Y se refería a la publicidad electoral del candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof.

Los dichos los difundió el propio Montoya, productor agropecuario de la zona, a través de las redes sociales, lo que provocó la decisión del presidente del Senasa, Ricardo Negri, de separarlo del cargo.

"Por toda la ruta 5, provincia de Buenos Aires hasta 9 de Julio, muchísimos carteles de Axel Kicillof y Cristina, más de 40. No he visto un solo cartel de Vidal", afirma el ahora ex funcionario en el video, de poco más de un minuto de duración.

Montoya había sido designado en el Senasa y, según la información de su página de Facebook, se recibió de médico veterinario en la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, y actualmente vive en Quehué, provincia de La Pampa.