Chubut: Arcioni insiste con que no renunciará y culpa a Nación por la crisis

En medio de la crisis que atraviesa Chubut, su gobernador Mariano Arcioni apuntó contra el gobierno nacional por la "muy complicada" situación que atraviesa su provincia y aseguró que, en parte se explica por una serie de decretos que impactaron en la economía de la provincia, como el que elimina el cobro del IVA a 10 productos de la canasta básica, y el que mantuvo congelados, hasta hoy, los precios de las naftas. Además, aclaró que no renunciará a su cargo.

Mientras que la provincia patagónica se encuentra prácticamente paralizada porque los empleados provinciales no cobran su sueldo normalmente, sufren cortes constantes en su cobertura de obra social, la administración pública se encuentra paralizada y no hay clases, Arcioni apuntó contra el gobierno nacional por esta situación.

"Hay tanta hipocresía e irresponsabilidad en las declaraciones del ministro [de Educación Alejandro Finocchiaro]. Pregúntele cuál fue el monto que se giró desde el Ministerio de Educación. Fue de $ 127 millones cuando la masa salarial de docentes de la provincia es $ 1600 millones", reprochó el gobernador durante una entrevista en Radio La Red.

Además, de acuerdo al mandatario patagónico, "hubo un compromiso del gobierno central, con aportes extraordinarios, de que iban a girar 1900 millones de una sola vez para pagar a docentes y a auxiliares, cosa que no ocurrió". “Que el presidente dijo que a Chubut no le dieran ni agua es cierto, y no es lo único que dijo”, aseguró en otro tramo de la entrevista radial.

"Me gustaría que Finocchiaro hable con los números, para informar como corresponde", reprochó.

Previamente, por esa misma radio, el ministro había asegurado que ya se había enviado "la totalidad (de los fondos) para pagar sueldos, se firmó un acta". Y agregó: "¿Dónde está la plata" Hay que preguntarle a Arcioni".

Además, durante el reportaje insistió con que no dejará su puesto “bajo ningún punto de vista”.

Equilibrio

En otro tramo de la entrevista, Arcioni dijo que "la provincia está atravesando una situación muy complicada", para luego afirmar que, en junio, "tenía equilibrio fiscal primario", pero desde ese mes, "hubo falta de cumplimiento del gobierno nacional y los decretos que impactaron en la economía de la provincia". Y, en este sentido, hizo mención al congelamiento de los combustibles -que fue levantado en las últimas horas- y la eliminación del IVA de los productos de la canasta básica.

En relación a la polémica que se generó luego de que se conociera que envió un proyecto de ley para aumentarse su salario en un 100%, el mandatario dijo que su salario es de $ 55.000 mientras que sus ministros cobran $ 47.000, cifras que están congeladas desde 2017.

"Hoy con la responsabilidad que tenemos y la honestidad que les exijo a mis ministros, no son sueldos dignos. Basta de hipocresía y de especular. Esta hipocresía es la que llevó a la provincia a estar donde está. No lo voy a permitir", expresó el mandatario.

Por último, desmintió que la provincia "desde diciembre no pague sueldos: los empleados estatales cobran el cien por cien de sus sueldos dentro del mes".