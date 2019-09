Centeno, de BBVA Seguros: "No podemos tener una industria que vive del resultado financiero"

Las secuelas de las PASO dejaron a muchos con la incertidumbre de cómo seguir frente a un horizonte económico complejo y volátil. Para Fidel Centeno, gerente comercial de BBVA Seguros, la clave está en aprender a mirar y a pensar de nuevo y, sobre todo, animándose a cuestionar la propia experiencia con el objetivo de transformar ese eventual “freno interno” en una herramienta para romper paradigmas.

A la hora de capear panoramas inciertos -en los cuales, más allá del factor económico, la digitalización y los cambios en las preferencias de los consumidores juegan un partido aparte-, todo se reduce a la pregunta: ¿Me resisto o me alio?. "Hay días en que yo me levanto y pido por favor que no me acuerde nada de lo que aprendí en los últimos 52 años”, afirmó Centeno y admitió: “Creo que es mucho más fácil hoy crear una compañía nueva que enfrentar los desafíos adaptativos que significan que un grupo de personas que está acostumbrada a hacer las cosas de determinada manera, y encima donde les puede estar yendo muy bien, un día alguien les diga 'esto que lo haces esta manera, por ahí podemos hacerlo de esta otra'. Ahí es donde la experiencia te juega en contra".

“Creo que esta coyuntura que hoy tenemos, que es muy particular, es una excelente oportunidad para que las compañías repiensen el modelo de negocio”, analizó Centeno y sentenció: “No podemos tener una industria que vive del resultado financiero. No es bueno, creo que no es sano para nadie. Y esto, ni más ni menos, es un cimbronazo donde creo que todos han tenido que repensar desde cuáles son los valores de la organización, cuáles son los principios. Por ejemplo, pagar siniestros un tema que parece menor pero para una compañía de seguros debería ser el norte, y yo sé que hay muchas compañías que en estas circunstancias dicen ‘¿Cuánto puedo demorar el pago del siniestro? Porque si trabajo la plata…’ Y el negocio nuestro no es ese. El negocio nuestro es que la gente, las empresas, las cosas, estén correctamente aseguraradas, verificar rápidamente si hubo o no hubo siniestro y pagar. Cualquier otra alternativa es porque estamos enfocando mal la industria".

Para Centeno es fundamental repensar el modelo de negocios con foco en el asegurado y “dejar de pensarnos tanto desde adentro”. En este sentido, deslizó una reflexión de cara al sector: "Si bien a mí, como comercial, me toca ver que la operación sea viable, que sea rentable para el accionista y demás, creo que repensar el modelo de negocios es que cuando uno habla de esta actividad, hable mucho del cliente. Mucho más de lo que estamos hablando".

Mirá también La Bolsa porteña cae casi 2% y el riesgo país repunta Los papeles locales no logran capitalizar la noticia de la baja de tasa de referencia en los Estados Unidos del día miércoles. Los bonos soberanos también retroceden

Nuevos productos. Además de un seguro para bicicletas y otro para tecnología portátil, BBVA lanzó un seguro para mascotas (que va desde los $ 190 y los $260 por mes) destiando a cubrir gastos generados a partir de un accidente o de una enfermedad con riesgo de muerte.

Un modelo orientado hacia los consumidores implica, además, hablar en su mismo idioma. En este sentido, Centeno habló sobre la estrategia de la compañía para aprovechar los canales digitales, proceso que comenzó hace dos años: "Primero entendimos que nosotros, por deformación profesional, solos no podemos hacer nada. Estamos permanentemente buceando en qué es lo que se viene y, sobre todo aprendiendo a escuchar a gente a la que, en otro contexto, uno nunca hubiera escuchado. Gente que no tiene nada que ver con la industria y que tuvo una buena idea. Yo, como compañía por ahí tengo la espalda económica como para ayudar a que se junten el de la idea nueva, el desarrollador, que pueden ser propios o externos, y la compañía. Y nuestro pie en el mundo digital es un poco ese". En este sentido, agregó que como a nivel global BBVA desarrolla su propia incubadora de startups, con la misión de reunir “el mejor talento en cada uno de los lugares”.

Como reflexión final, Centeno volvió sobre el desafío que implica la adaptación de las estructuras internas frente a los cambios y la necesidad de verlos como oportunidades y no como amenazas. En ese sentido concluyó: "Tenemos que repensar las compañías, repensar cuál es el objeto de las compañías y repensar todos los procesos desde el cliente".