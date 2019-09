Aumento de la nafta: para el Gobierno, el atraso de precios será solo de un 15%

Después de autorizar un incremento de 4% en los precios de los combustibles líquidos en el canal minorista, el Gobierno calculó que el atraso se reducirá al 15%.

Ese porcentaje es lo que debería aumentar la nafta el 13 de noviembre, día en el que finaliza formalmente el congelamiento, si se mantuvieran estables las principales variables de los costos, como el petróleo y el tipo de cambio.

Según los números finos que hicieron los funcionarios, la brecha entre el precio que cobraban las empresas en las estaciones de servicio y el precio real en una situación de libertad total de mercado era hasta ayer de un 19%, muy lejos del 40% que manejaban las petroleras el lunes, cuando el crudo subió hasta u$s 68 por barril.

El Gobierno estimó que a partir de hoy, el precio efectivo del barril que percibirán productores no integrados de petróleo pasará de u$s 42,60 a u$s 45.

Se trata del Brent pesificado a un tipo de cambio de $ 49,30, menos la retención de $ 4 por dólar (cercana a 7%) y un descuento por calidad del Medanito, que se produce en Neuquén.

Hasta el viernes 9 de agosto, día hábil previo a las elecciones PASO, cuyo resultado disparó una fuerte devaluación del peso, las petroleras cobraban u$s 50,50 por barril y existía "equilibrio perfecto" entre los precios al público, la paridad de exportación y un "buen margen" de rentabilidad para las refinadoras.

Ese valor, presentado en Declaración Jurada por las empresas, lo tomó en cuenta el Gobierno para decretar el congelamiento, que bajó automáticamente el precio por barril a u$s 41,20.

Fuentes oficiales destacaron tres etapas marcadas del congelamiento:

DNU 566/2019 , que bajó el precio efectivo que cobraban las productoras de u$s 50,50 por barril a u$s 41,20. "Hubo 20% de volumen de negocios de las refinadoras que no se congeló (JP1 -aviación-, combustibles de buques, asfaltos y lubricantes tenían precios libres).

, que bajó el precio efectivo que cobraban las productoras de u$s 50,50 por barril a u$s 41,20. "Hubo 20% de volumen de negocios de las refinadoras que no se congeló (JP1 -aviación-, combustibles de buques, asfaltos y lubricantes tenían precios libres). El 2 de septiembre se liberó el canal mayorista (el 17% del volumen de venta), con lo que un 37% de los negocios ya estaban descongelados. El precio efectivo del barril pasó a u$s 42,6 por barril.

(el 17% del volumen de venta), con lo que un 37% de los negocios ya estaban descongelados. El precio efectivo del barril pasó a u$s 42,6 por barril. Resolución 557 de la Secretaría de Energía, que se publica este jueves en el Boletín Oficial y permite un aumento de 4% en el canal minorista. El 1 de octubre subirán los biocombustibles un 6%. Precio efectivo de u$s 45 por barril.

Para el Gobierno, "no había crisis ni problemas de abastecimiento" en las estaciones de servicio, pero sí notaron que las refinadoras desviaban productos del canal minorista al mayorista, que estaba liberado.

"Las grandes empresas nos dicen que en los próximos 90 días no van a tomar ninguna decisión, porque esto es un negocio de largo plazo. No se refleja una caida de la actividad y me llama la atención que haya proyectos de inversion de 30 años que se caigan por una situación como esta", se cuestionó.

Así las cosas, el 13 de noviembre terminará el congelamiento legalmente y quedará por resolver el atraso de precios.

Los impuestos internos a los combustibles, en tanto, seguirán fijos por el momento.