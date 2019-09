El 'bucle' reemplaza al dólar rulo: cómo ganar $ 70.000 en un pase de manos

No es dólar rulo, sino que es dólar bucle, porque se puede hacer una sola vez al mes y se debe partir con un capital inicial de u$s 10.100 comprados antes de este mes.

Con esas divisas se compra el Bonar 24 D, que es la serie en dólares en contado inmediato. Luego se vende ese mismo bono en su versión en pesos, y con esos pesos se compran u$s 10.000 al precio oficial. Van a quedar $ 80.000 de ganancia que, descontadas las comisiones, son $ 70.000, o sea el equivalente a más de u$s 1000.

Para Sergio Morales, presidente del Centro Latinoamericano de Inversiones (CELAI), “la nueva Circular N° 3584 de BYMA, oficializa lo conocido coloquialmente como el “dólar rulo” en su versión “gold” o “vip” por mantener las operaciones en contado inmediato de dólar MEP (Bolsa) sólo para montos mayores de u$s 10.000: “El viernes, primer día de la disposición nueva, dio una ganancia equivalente a u$s 2000, y ayer dio el equivalente a más de u$s 1000 punta a punta con comisiones incluidas”.

Martín Mazzeo, responsable comercial Provincia Bursátil y Provincia Fondos, informa que la Resolución de CNV ya dejaba entrever que las operaciones de personas humanas por más de u$s 10.000 no entraban en la restricción de mantener los títulos por cinco días, como así tampoco firmar una declaración jurada manifestando no haber comprado dólares en los últimos cinco días: “Pero las Alyc permanecieron inmóviles esperando alguna aclaración. Finalmente Byma explicó que los tenedores de dólares en cuentas comitentes con anterioridad al 11 de septiembre, los que realicen operaciones bursátiles o los que cobren rentas o amortizaciones, no deben presentar declaración jurada ni esperar cinco días”.

Mazzeo hace hincapié que la RG3584 de Byma restringió las operaciones y sólo pueden acceder a esta operatoria aquellos que acrediten saldos al 11 de septiembre en bancos o comitentes o que hayan cobrado acreencias. Pero deben realizar una inversión efectiva de más de u$s 10.000 en títulos en dólares para luego vender contra pesos tanto en inmediato como en 24 o 48 horas hábiles.

Por lo tanto, Mazzeo advierte que se debe tener más de u$s 10.000 provenientes de saldos antes del 11 de septiembre en cuentas comitentes, cuentas de banco, operaciones bursátiles o acreencias (renta y amortización de títulos), para transferir los dólares por MEP a la Alyc (si es que no están ya ahí), comprar AY24D en inmediato y vender la especie en pesos también en contado inmediato. Al finalizar la operación, se transfieren los pesos a la cuenta bancaria y se pueden comprar los dólares.

El analista financiero Christian Buteler dice que la ganancia es de $ 80.000 menos los gastos del Alyc, lo que da el equivalente a $ 70.000, y al mes siguiente se puede volver a hacer el mismo ‘bucle’ en caso de que la normativa lo siga permitiendo.