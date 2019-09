Andrés Oppenheimer: "EE.UU. no les va a dar ni la hora a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández"

El periodista Andrés Oppenheimer se refirió a las declaraciones de Alberto Fernández acerca de Venezuela y cómo aquella postura influye en la percepción de la Argentina en el exterior. El analista político fue categórico: "EE.UU. no les va a dar ni la hora a Cristina Kirchner y a Alberto” Fernández.

"Decir que Venezuela no es una dictadura es un disparate. Este señor, o está recibiendo órdenes, o no lee el diario hace 10 años", disparó Oppenheimer en contra del compañero de fórmula de CFK al considerar que las declaraciones del peronista no fueron más que "una metida de pata terrible".

"Si la Argentina estuviera en el boom de las materias primas de la época kirchnerista no importaría, pero no es el caso”, agregó. “Este es un país quebrado y necesita crédito o, por los menos, patear para adelante los pagos de la deuda con el FMI . Sin el apoyo del exterior la situación va a empeorar", alertó el especialista en alusión a la crisis económica y financiera que azota el bolsillo de los argentinos y que empeoró desde la llegada del macrismo al poder.

"La impresión afuera es que Argentina está cavando su propia fosa", sentenció el periodista.

Por otra parte, cuando Oppenheimer se refirió a la comparación que hizo CFK entre Argentina y Venezuela, ambos estados emergidos en crisis, opinó que semejante semejanza por parte de la líder del kirchnerismo fue un "disparate".

"En Venezuela el salario mínimo es de dos dólares por mes. ¿Cómo podés decir que la situación es parecida? La Argentina está pasando por una crisis, pero Venezuela por una hambruna de un carácter no visto", evaluó. "Pensar que un moderado peronista va a convencer a alguien de afuera es una ilusión total", concluyó el analista político.