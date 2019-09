Teoría Monetaria Moderna: el kirchnerismo revive una apuesta a la emisión que critican los economistas

La Teoría Monetaria Moderna (MMT por sus siglas en inglés) se coló entre los proyectos de legisladores: desde hace algunos meses en el Congreso estadounidense y, recientemente, en el Congreso argentino.

¿Qué implica esta teoría? A grandes rasgos, que la solución a los problemas económicos es la emisión de billetes. En Estados Unidos, la MMT resurgió de la mano de una representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, una legisladora de menos de 30 años con propuestas de educación y salud gratuitas y universales, mientras que en el país, es promovida por la diputada nacional de la provincia de Buenos Aires Fernanda Vallejos.

La legisladora por Unidad Ciudadana, o kirchnerismo a secas, citó en Twitter a Eduardo Garzón que, según se define en la misma red social, es profesor ayudante de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de @RedMMT. "Un Estado como Argentina que crea la moneda que se utiliza en su economía, no está limitado en términos financieros de ninguna forma. Todos los pesos que se quieran crear, se pueden crear", publicó Vallejos. Al mismo tiempo, remarcó otras de las citas de Garzón en el marco del Seminario de Experiencias Comparadas: "En el caso argentino hay cuestiones históricas y hasta psicológicas, la gente quiere ir al dólar. Eso se combate desde la Teoría Monetaria Moderna con controles de capitales. Sería la única forma de lograr que no hubiese una fuga tremenda de dólares".

Tanto para Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, como para Constantino Hevia, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, estas propuestas no solo representan las políticas ya aplicadas por el kirchnerismo sino por la mayoría de los gobiernos a lo largo de la historia argentina, lo que provocó, finalmente, períodos de inflación.

Spotorno ya lo había mencionado meses atrás, también por Twitter: "Teoría Monetaria Moderna = La manera argentina de hacer las cosas. El resultado = inflación promedio de 60% en los últimos 75 años".

Específicamente sobre el resurgimiento de la MMT en Estados Unidos, el experto recordó que cuando la legisladora neoyorquina destacó la aplicación de la emisión monetaria como solución de la Reserva Federal (Fed) al estallido de la crisis subprime en 2008, mezcló teorías: "La Fed tuvo que emitir porque aumentaba la demanda por liquidez y se desplomaba el multiplicador monetario, cosa que acá no pasa. Acá se desploma la demanda de pesos y el multiplicador".

Según el especialista, se confunden conceptos, ya que "si hay tendencia a una deflación o a una depresión de la economía, se recomienda emitir dinero, que fue justo lo que hizo la Fed para reemplazar el dinero secundario que había creado el sistema; tan viejo como que lo escribió Milton Friedman, de donde nació toda la teoría monetaria". Es decir, que no es lo mismo; "la MMT busca financiar el déficit fiscal con la emisión monetaria para recomponer un poco la situación, no ante una crisis monetaria o financiera", agregó.

Por otro lado, Hevia describió la línea de pensamiento de la MMT: el sector público no tiene restricciones presupuestarias porque siempre se puede emitir, siempre se financia cualquier déficit imprimiendo dinero.

"En parte, esto hizo el kirchnerismo, financiar parte del déficit con la emisión monetaria, pero básicamente es lo que se hizo a lo largo de la historia, en especial en los años ochenta, cuando hubo un déficit muy grande y se intentó financiar con emisión", subrayó el profesor de Di Tella. Cabe recordar que, a fines de esa década, se desató una hiperinflación.

A este punto se refirió Hevia. "Los que creen que esta teoría no promueve una suba de los precios es porque consideran que en, recesión, y con recursos ociosos, donde hay capital no utilizado, la emisión no tiene por qué irse a precios". No obstante, en el kirchnerismo, incluso durante los años en que la economía no creció, la emisión monetaria sí derivó en inflación.

El experto agregó que el candidato presidencial y posible ganador de las elecciones, Alberto Fernández, no dio detalles sobre cómo será su política económica, pero opinó que la MMT solo sería una opción si la Cámpora tiene incidencia sobre el nuevo gobierno.